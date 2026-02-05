Изъяли 3 тыс. литров: в Самаре накрыли подпольное производство алкоголя

В Самарской области полицейские пресекли незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В Самаре 55-летний местный житель производил и продавал алкоголь без лицензии, сертификатов соответствия и товарно-транспортных накладных. Для своего "бизнеса" он арендовал два помещения в гаражно-складских кооперативах.
Правоохранителям удалось изъять готовую алкогольную продукцию и спиртосодержащую жидкость, изготовленную из пищевого спирта и воды, общим объемом более 2,9 тысяч литров. По данным сотрудников полиции, изготовленная продукция предназначалась для реализации на территории Самарской области.
Общая стоимость изъятого составила свыше 1,8 млн рублей, что является особо крупным размером.
Отдел по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района СУ Управления МВД России по Самаре в отношении ранее не судимого задержанного возбудил уголовное дело по статье "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Расследование продолжается.
Последние комментарии
