Врач из Самары под влиянием мошенников передал неизвестным 4 млн рублей

В Самаре жертвой мошенников стал медицинский работник, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию за помощью обратился работник одного из медицинских центров. Мужчина сообщил, что, будучи уверенным в необходимости задекларировать имеющие денежные средства, передал неизвестным лицам свыше 4 млн рублей и иностранную валюту.

В конце января мужчина получил сообщение в "Телеграм": его добавили в группу и попросили прислать код из SMS — якобы для подтверждения трудового стажа. Так злоумышленники получили доступ к его аккаунту. На следующий день позвонил "сотрудник Роскомнадзора", который сообщил, что от его имени оформили доверенность на распоряжение имуществом и счетами. Чтобы "обезопасить" сбережения, жертве внушили необходимость "задекларировать" деньги и перевести их на "безопасный счет".

Для дальнейшего общения жертву убедили установить приложение, где мошенники уже представлялись сотрудниками правоохранительных органов. По указанию незнакомцев мужчина отдавал денежные средства курьерам и переводил на различные банковские счета. Когда все деньги оказались у мошенников, они прекратили общение с жертвой, а мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".