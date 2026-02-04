В Самарской области восстановили движение на перекрытых ранее участках трасс А-300 и М-5

Во вторник, 3 февраля, с 23:00 восстановлено движение транспорта на двух участках федеральных трасс в регионе, сообщает Поволжуправтодор.
Речь идет об участках:
- км 23+800 — км 143+300 А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан;
- км 29+115 — км 129+500 М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Оренбург.
Ограничения движения были связаны с неблагоприятными погодными условиями: снег, сильный боковой ветер, ограниченная видимость.
