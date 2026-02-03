Медиаагентство "Самара 450" создает видеоальбом в честь юбилея Самарской губернии

В честь 175-летия Самарской губернии медиаагентство "Самара 450" дает старт мультиплатформенному проекту "175 причин любить". Это не просто цикл роликов, а живой, эмоциональный портрет региона, созданный самими жителями. Всех, кто любит Самарский край, приглашают стать соавторами проекта.

Организаторы планируют собрать короткие монологи жителей области, которые ответят на вопрос: "За что ты любишь свой край?" Это могут быть личные воспоминания, рассказы о любимых местах, о людях, о запахах и вкусах детства — все, что составляет теплоту и уникальность малой родины.

Любой житель Самарской области может снять себя на видео (до 2-3 минут) в горизонтальном формате, глядя в камеру, и рассказать о своей любви к родному краю. Видео нужно прислать на почту 175prichin@mail.ru или в личные сообщения группы "Самара 450" ВКонтакте, указав свое имя и населенный пункт.

Присланные материалы профессионально смонтируют. Лучшие истории будут выходить в эфире телеканала "450", публиковаться на всех цифровых площадках "Самара 450" (МАХ, ВКонтакте, Telegram, Rutube), а также транслироваться в эфире и соцсетях партнерских муниципальных СМИ по всей области.