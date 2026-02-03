"Карту жителя" для школьника теперь можно подключить в мобильном приложении Сбера

Сбер и правительство Самарской области продолжают развивать "Карту жителя Самарской области" как универсальный семейный инструмент. Теперь родители могут подключить транспортную карту школьника к детской банковской карте через собственное мобильное приложение СберБанк Онлайн, не посещая отделение банка.

Для детей старше 14 лет карта подключается непосредственно в приложении родителя, а для детей от 6 до 13 лет — через раздел "Кошелёк" → "Детская карта" → "Настройки" → "Социальные сервисы".

Ключевое преимущество карты школьника — автоматическая активация льготного проезда после пополнения транспортного приложения. Это позволяет ученикам экономить 50% на каждой поездке.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Карта жителя для ребёнка — своего рода цифровой ключ в повседневной жизни. Как только данные об учащемся поступают из школьной информационной системы (АСУ РСО), на карту автоматически записывается льготный проездной для общественного транспорта. Важно, что детская карта выпускается и функционирует исключительно в связке с картой взрослого, что обеспечивает родителям контроль над балансом и операциями, формируя основы безопасного и осознанного использования финансовых инструментов с детства".

Максим Карсаков, заместитель директора ГБУ Самарской области "Цифровой регион":

"Наш совместный приоритет — создание качественных сервисов для повседневного использования. Детская карта жителя предоставляет возможность безопасно учиться использовать финансовые инструменты. Благодаря активной цифровизации процессов взаимодействия государственных и коммерческих организаций становятся доступны такие сервисы, как электронный транспортный проездной".

Карту школьника, после заказа онлайн в приложении, можно получить курьером или в отделении банка.

Пополнение транспортной карты доступно в приложении СберБанк Онлайн: для этого выберите в разделе платежей пункт "Транспорт", далее — "Транспортные карты и билеты", затем пункт "Объединённая транспортная карта" — "Пополнение абонемента на банковской карте". После этого укажите номер банковской карты, зарегистрированной в проекте "Карта жителя", и завершите операцию пополнения, следуя инструкциям системы.