Банк "Волга-Кредит" окончательно ликвидировали

Самарский "Волга-Кредит" банк исключен из реестра банков - участников системы страхования вкладов в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации, сообщает пресс-служба АСВ.

Напомним, Банк России отозвал у ВКБ лицензию 30 декабря 2014 года. В феврале 2015 г. кредитная организация была признана банкротом.

Балансовая стоимость основных средств и иного имущества банка (за исключением амортизации) по состоянию на дату открытия конкурсного производства составляла 210,7 млн руб., или 2,5% от общей балансовой стоимости его активов. В результате торгов было продано 16 объектов коммерческой недвижимости, акции, банковское оборудование и прочая техника, 24 автомобиля, четыре гаража и машино-места с землей под ними. В результате в конкурсную массу было перечислено 181,4 млн рублей.

За время процедуры банкротства конкурсным управляющим было предъявлено 213 исков о взыскании задолженности в общей сложности на 16,6 млрд руб., из которых полностью или частично было удовлетворено 187 исков на 15,79 млрд рублей.

Также в рамках банкротства ВКБ было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и хищении более чем 1,7 млрд рублей. Виновными по нему еще в 2021 г. были признаны 10 человек, в том числе экс-председатель правления банка Татьяна Ерилкина. Ее приговорили к 9,5 года лишения свободы. В октябре 2025 г. стало известно о вынесении приговора по этому делу еще в отношении двух бывших сотрудниц банка. Им было назначено обвинение в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы, однако от наказания они были освобождены в связи с его фактическим отбытием во время нахождения под следствием.

С этих сотрудниц, как и с 10 других фигурантов этого дела, суд постановил солидарно взыскать более 1,7 млрд рублей в пользу ВКБ, а также отдельно с Татьяны Ерилкиной было взыскано 272 млн рублей.