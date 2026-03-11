В Безенчуке вынесен приговор "банковской" ОПГ, похитившей 34 млн рублей

Безенчукский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу в отношении девяти подсудимых. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной преступной группой, в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенном организованной преступной группой, в особо крупном размере).
Установлено, что в 2016 г. юрист и старший клиентский менеджер одного из банков в Безенчуке создали организованную преступную группу, в которую привлекли шесть участников. Участники похищали деньги банка, оформляя кредитные договоры на подставных лиц для приобретения несуществующих объектов недвижимости.
Преступными действиями участниками организованной группы в период с 2016 по 2019 гг. причинен банку материальный ущерб на сумму более 34 млн рублей.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы юристу — 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, менеджеру — 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Остальным участникам преступной группы назначены наказания на сроки от 2 до 3 лет лишения свободы условно.
Ранее судебными решениями по искам банка взысканы суммы кредитов. Приговором суда арест на имущество осужденных — четыре земельных участка, два дома, машину, квартиру и нежилое здание сохранен до исполнения судебных актов, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.