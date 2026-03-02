16+
Суды Происшествия

В Самаре начали судить бывшего вице-губернатора Виктора Кудряшова

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 2 марта, суд Ленинского района Самары начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Самарской области Виктора Кудряшова и трех бывших министров.

Фото: Ксения Штефан

Напомним, Кудряшова заподозрили в злоупотреблении полномочиями при строительстве станции метро "Театральная", которое привело к увеличению стоимости работ.

Ранее также сообщалось, что экс-председатель регионального правительства Виктор Кудряшов, бывшие министры строительства Николай Плаксин, Михаил Асеев, министр финансов Андрей Прямилов, а также "иные неустановленные лица" стали фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества с использованием служебного положения"). Пока шло расследование, Андрей Прямилов умер. Теперь должен быть решен вопрос о степени виновности трех остальных фигурантов. 

2 марта заседание суда было предварительным, поэтому прошло за закрытыми дверями. Но кое-что из зала суда все же стало известно. В тюремной клетке - Кудряшов и Плаксин. Асеев пришел в здание суда сам - он под домашним арестом.

Виктор Кудряшов казался бодрым и даже ответил на вопросы журналистов. На вопрос "Куда ушли деньги на метро?" он ответил: "На метро". А на вопрос о том, будет ли, по его мнению, достроена станция метро, он сказал: "Скоро будете ездить на ней". Более подробно комментировать уголовное дело Кудряшов отказался, сказав, что "суд во всем разберется".

Напомним, экс-министр строительства Николай Плаксин недавно уже выслушал приговор по другому уголовному делу.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

