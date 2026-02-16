Жительница Самарской области напала на правоохранителей, проверявших условия проживания детей

Приволжский районный суд Самарской области вынес приговор жительнице Хворостянского района, которую обвиняли в применении насилия к представителю власти.
20 октября 2025 г. правоохранители пришли к женщине домой, чтобы проверить поступившую им информацию о ненадлежащем воспитании детей. Сотрудники потребовали пропустить их в дом для проверки жилищно-бытовых условий. Обвиняемая отказалась и не давала правоохранителям пройти. Кроме того, она дважды ударила одного из представителей власти.
Суд назначил женщине штраф 40 тыс. рублей.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.