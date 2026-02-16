Жительница Самарской области напала на правоохранителей, проверявших условия проживания детей

Приволжский районный суд Самарской области вынес приговор жительнице Хворостянского района, которую обвиняли в применении насилия к представителю власти.

20 октября 2025 г. правоохранители пришли к женщине домой, чтобы проверить поступившую им информацию о ненадлежащем воспитании детей. Сотрудники потребовали пропустить их в дом для проверки жилищно-бытовых условий. Обвиняемая отказалась и не давала правоохранителям пройти. Кроме того, она дважды ударила одного из представителей власти.

Суд назначил женщине штраф 40 тыс. рублей.