В Самаре вынесли приговор по делу об исчезнувшем бетоне

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор по делу главного инженера филиала "Аэронавигация Центральной Волги" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Андрея Пантюхина и его предполагаемого подельника Андрея Каткова.

Напомним, обоих обвиняли по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), а Пантюхина еще и по ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").

"Согласно обвинению, в 2023 г. подрядчик на территории филиала "Аэронавигация Центральной Волги" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" выполнял ремонт асфальтобетонного покрытия, в результате объем фактически выполненных работ оказался меньше заявленного, о чем знали подсудимые. Несмотря на это главный инженер Пантюхин А.Ю. подписал акты приемки выполненных работ и справку о стоимости работ, в которых указывались заведомо ложные данные о выполнении работ в полном объёме, что повлекло оплату работ по договору в полном объёме, в результате чего ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" был причинен материальный ущерб в размере 1 795 058, 74 руб.", — рассказали в суде Красноглинского района.

5 февраля судья Валентина Белякова вынесла приговор. Катков оправдан в связи с отсутствием состава преступления и за ним признали право на реабилитацию.

"Пантюхин А.Ю. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 292 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей. От назначенного наказания он освобожден в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности за данное преступление. Гражданский иск прокурора оставлен без рассмотрения, при этом за ним сохранено право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства", — рассказали в районном суде.

Приговор, впрочем, пока в силу не вступил. Его еще могут обжаловать.