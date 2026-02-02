16+
В Самаре вынесли приговор группе "автоподставщиков" и экс-полицейских В Самарской области огласили приговор "смотрящим" за городами Жителю Елховки вынесли приговор за переделку пневматической винтовки В Самарской области еще один нарколог попался на "липовых" справках Тольяттинец не мог оспорить приговор за попытку отправить за границу магазины к АК

Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор группе "автоподставщиков" и экс-полицейских

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарском облсуде недавно рассмотрели дело группы товарищей, которые занимались инсценировкой ДТП. Некоторые из осужденных на момент происходившего работали в полиции.

В материалах суда рассказывается про случаи подстроенных столкновений. Например, один участник, Глухов, говорил на суде, что ему позвонил другой участник, Дадаев, и попросил подъехать на автомобиле для инсценировки дорожно-транспортного происшествия, для чего он взял автомобиль отца. На месте находились Дадаев и еще два человека. Дадаев пояснил, что им понадобятся три автомобиля с водителями. После чего один из участников позвонил и сказал Дадаеву, чтобы он сам произвел столкновение, объяснил все нюансы самого столкновения и составления документов. Согласно показаниям свидетелей, ряд ДТП инсценировали для получения страховых выплат.

Как следует из материалов суда, один из свидетелей говорил и о планах "автоподставщиков" привлечь работников ГИБДД, с которыми якобы доверительные отношения. В материалах есть показания о том, что инсценированные ДТП оформлял иногда инспектор Диков, за что получал 5 тыс. рублей.

В отношении кого-то дела выделили в отдельное производство. Обвинительный приговор выслушали: Баландин, Буценин, Варюхин М. В. и Варюхин С. В., Гайдар, Глухов, Дадаев, Диков, Кивилев, Кострома, Мышкин (работал полицейским-водителем), Петромаев, Реджепов, Аветисян, Сорокин, Тареев, Тюмкин, Калимуллов. В зависимости от роли каждого кто-то получил реальный срок, кто-то — условный, кто-то — штраф, кого-то освободили от наказания за истечением срока давности.

Недавно облсуд пересмотрел приговор и в некоторой части его изменил. Например, бывшему инспектору Дикову снизили штрафы за каждое из 22 преступлений по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

