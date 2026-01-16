Житель Самарской области купил дом с участком для производства наркотиков

Самарский областной суд вынес приговор 27-летнему мужчине, которого обвиняли в производстве наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В январе 2024 г. обвиняемый договорился с неизвестными о производстве запрещенного вещества. Он специально приобрел частный дом в Елховском районе, где с соучастниками изготавливал наркотики для сбыта. В конце марта 2024 г. мужчину задержали при перевозке "товара" в другой регион. У него изъяли более 31,4 кг мефедрона. Всего же, по данным следствия, с 18 по 23 марта 2024 г. подельники произвели более 50 кг "синтетики".
Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, у него конфисковали в доход государства дом и участок, где производили наркотики.
Уголовное дело других участников преступной группы выделили в отдельное производство.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.