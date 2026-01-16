Житель Самарской области купил дом с участком для производства наркотиков

Самарский областной суд вынес приговор 27-летнему мужчине, которого обвиняли в производстве наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В январе 2024 г. обвиняемый договорился с неизвестными о производстве запрещенного вещества. Он специально приобрел частный дом в Елховском районе, где с соучастниками изготавливал наркотики для сбыта. В конце марта 2024 г. мужчину задержали при перевозке "товара" в другой регион. У него изъяли более 31,4 кг мефедрона. Всего же, по данным следствия, с 18 по 23 марта 2024 г. подельники произвели более 50 кг "синтетики".

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, у него конфисковали в доход государства дом и участок, где производили наркотики.

Уголовное дело других участников преступной группы выделили в отдельное производство.