Суд смягчил наказание экс-министру строительства Самарской области Николаю Плаксину

Самарский областной суд пересмотрел приговор теперь уже бывшему главе минстроя Самарской области Николаю Плаксину. Наказание бывшему чиновнику несколько снизили.

Напомним, в 2021 г. по нацпроекту "Культура" в поселках Тимашево Кинель-Черкасского района и Глушицкий Большечерниговского района ООО "ТЕТ-а-ТЕТ "М" строило культурно-досуговые центры. Общая стоимость контрактов составила более 219 млн рублей. Однако к установленной контрактами дате (декабрь 2021 г.) завершить работы не удалось. Также имелись многочисленные нарушения условий проекта и требований пожарной безопасности. При этом министерство строительства области выдало разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и составило фиктивные отчеты о достижении показателей федерального проекта.

Позже по искам прокуратуры эксплуатацию зданий приостановили и возобновили только после устранения нарушений. Сумма ущерба, включающего расходы муниципалитетов на содержание пустующих объектов, составила более 2,6 млн рублей.

Суд первой инстанции назначил Плаксину четыре года лишения свободы в колонии общего режима и на два года лишил права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти.

Приговор обжаловали и адвокат, и прокуратура. Сторона защиты в суде потребовала допроса специалиста, который готовил экспертизу по уголовному делу. Отвечая на вопросы адвоката Плаксина, молодая специалист пояснила, что работала над экспертизой вдвоем с более опытной коллегой, которая на текущий день уволилась. С этой коллегой они выезжали на объекты, а также использовали для экспертизы данные, предоставленные следователем. У адвоката возник вопрос, почему Плаксину ставят в ущерб сумму дорогостоящего оборудования, если оно было закуплено и стояло на складе. Эксперт ответила, что существует методика расчета по уголовному делу: в ущерб считается вся сумма по контракту как сумма невыполненных работ, поскольку в работы входят и монтаж, и запуск, и сами материалы. И только когда работы окончены, становится ясно — не бракованное ли оборудование, правильно ли все смонтировано и т. д.

В итоге облсуд снизил Плаксину срок наказания с четырех до трех лет колонии. Из обвинения исключили ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и переквалифицировали его действия с п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ на ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Вердикт еще могут пересмотреть в кассационной инстанции.