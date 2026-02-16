16+
Суды Происшествия

Суд смягчил наказание экс-министру строительства Самарской области Николаю Плаксину

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд пересмотрел приговор теперь уже бывшему главе минстроя Самарской области Николаю Плаксину. Наказание бывшему чиновнику несколько снизили.

Фото: Ксения Штефан

Напомним, в 2021 г. по нацпроекту "Культура" в поселках Тимашево Кинель-Черкасского района и Глушицкий Большечерниговского района ООО "ТЕТ-а-ТЕТ "М" строило культурно-досуговые центры. Общая стоимость контрактов составила более 219 млн рублей. Однако к установленной контрактами дате (декабрь 2021 г.) завершить работы не удалось. Также имелись многочисленные нарушения условий проекта и требований пожарной безопасности. При этом министерство строительства области выдало разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и составило фиктивные отчеты о достижении показателей федерального проекта.

Позже по искам прокуратуры эксплуатацию зданий приостановили и возобновили только после устранения нарушений. Сумма ущерба, включающего расходы муниципалитетов на содержание пустующих объектов, составила более 2,6 млн рублей.

Суд первой инстанции назначил Плаксину четыре года лишения свободы в колонии общего режима и на два года лишил права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти.

Приговор обжаловали и адвокат, и прокуратура. Сторона защиты в суде потребовала допроса специалиста, который готовил экспертизу по уголовному делу. Отвечая на вопросы адвоката Плаксина, молодая специалист пояснила, что работала над экспертизой вдвоем с более опытной коллегой, которая на текущий день уволилась. С этой коллегой они выезжали на объекты, а также использовали для экспертизы данные, предоставленные следователем. У адвоката возник вопрос, почему Плаксину ставят в ущерб сумму дорогостоящего оборудования, если оно было закуплено и стояло на складе. Эксперт ответила, что существует методика расчета по уголовному делу: в ущерб считается вся сумма по контракту как сумма невыполненных работ, поскольку в работы входят и монтаж, и запуск, и сами материалы. И только когда работы окончены, становится ясно — не бракованное ли оборудование, правильно ли все смонтировано и т. д.

В итоге облсуд снизил Плаксину срок наказания с четырех до трех лет колонии. Из обвинения исключили ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и переквалифицировали его действия с п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ на ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Вердикт еще могут пересмотреть в кассационной инстанции. 

