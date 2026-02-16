В Самаре в пожаре на ул. Нагорной погиб человек

В понедельник, 16 февраля, в Самаре произошел пожар в многоквартирном доме по ул. Нагорной, 19. Как сообщили в региональном управлении МЧС, горели две квартиры.

Сообщение о возгорании поступило в 18:59. К моменту прибытия пожарных пламя распространилось на 50 кв. м.

В результате пожара погиб один человек, личные данные которого устанавливаются. Еще четверо пострадали. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Для тушения пожара было привлечено 90 человек и 31 единица техники.