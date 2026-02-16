В Самаре в пожаре на ул. Нагорной погиб человек

В понедельник, 16 февраля, в Самаре произошел пожар в многоквартирном доме по ул. Нагорной, 19. Как сообщили в региональном управлении МЧС, горели две квартиры.
Сообщение о возгорании поступило в 18:59. К моменту прибытия пожарных пламя распространилось на 50 кв. м.
В результате пожара погиб один человек, личные данные которого устанавливаются. Еще четверо пострадали. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек.
Для тушения пожара было привлечено 90 человек и 31 единица техники.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !