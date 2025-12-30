16+
Пожары Происшествия

Отец погибшей на пожаре в Чапаевске девочки скончался в больнице

ЧАПАЕВСК. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
В результате пожара в Чапаевске 27 декабря скончался еще один человек, сообщает "КП-Самара". Изданию стало известно, что в больнице от ожогов скончался отец погибшей в огне девочки.

Напомним, вечером 27 декабря загорелся частный дом на ул. Суворова, 187. Площадь пожара составила 70 кв. метров. Согласно предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Из горящего дома спасли трех человек, четвертый член семьи — 8-летняя девочка — погибла. Ее отец получил критические ожоги почти 70% поверхности тела, его доставили в реанимацию. Врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина скончался позже в больнице.

Мать погибшей девочки и ее младший брат были госпитализированы в самарскую больницу имени Пирогова. У обоих диагностированы ожоги различной степени тяжести — по предварительным данным, около 30% тела. Сейчас они находятся под постоянным наблюдением медиков.

Следственный отдел по городу Чапаевску завел уголовное дело по факту гибели ребенка. Оно квалифицировано по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

