Самарский Росреестр принял участие в Межрегиональном форуме по недвижимости

Самарский Росреестр стал участником ХIV Поволжского межрегионального форума по недвижимости. Начальник отдела правового обеспечения Константин Минин выступил на пленарном заседании: привел данные статистики ведомства за прошедший год, а также рассказал о нововведениях законодательства в сфере земли и недвижимости.

Самарский Росреестр продолжает работать во благо России и региона, оперативно предоставляя услуги в сфере недвижимости, взаимодействуя с профессиональными сообществами, органами государственной власти и местного самоуправления. Более 3,5 млн объектов недвижимости стоит на кадастровом учете в Самарской области. Более 5 млн актуальных записей о правах и ограничениях зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. Количество представленных заявлений в 2025 г. составило около 700 тыс. заявлений на учетно-регистрационные действия. Львиная доля обращений традиционно поступила на государственную регистрацию права — более полумиллиона.

Основным фундаментом работы Росреестра стали стратегические инициативы и госпрограммы, одобренные на федеральном уровне. Совершенствование законодательства по-прежнему является приоритетным направлением деятельности Росреестра. По инициативе ведомства в 2025 г. принято 12 федеральных законов, а с 2020 г. — 98.

"В 2025 году наше ведомство продолжило реализовывать федеральный проект "Национальная система пространственных данных" (НСПД) — единый геоинформационный ресурс, объединяющий множество данных ведомственных информационных систем в сфере недвижимости, и призванный упростить процедуры, связанные с оформлением недвижимости, — отметил Константин Минин — По-прежнему наиболее востребованы из них сервисы: "Земля просто", облегчающий поиск свободных участков для застройки; "Градопроработка онлайн", позволяющий получить информацию о потенциале земельного участка в режиме онлайн; а также "ИЖС", помогающий пользователям визуализировать свои проекты.

Среди новых сервисов НСПД отметим "Визуализацию пространственных данных" — инструмент для отображения на карте данных, содержащихся в электронных документах, подготовленных в формате XML. Кроме того, НСПД наполнилась новыми данными о границах муниципальных районов, населенных пунктов, о границах территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий. Мы рекомендуем использовать платформу всем участникам рынка".

Президент Поволжской гильдии риелторов Гузалия Рахматова по окончании пленарного заседания поблагодарила спикера Росреестра за активное участие в мероприятии: "Мы рады, что самарский Росреестр в очередной раз стал гостем ежегодного форума и подготовил самую актуальную и важную информацию, которая будет полезна для всех, и которой смогут руководствоваться в своей деятельности присутствующие сегодня в нашем зале профессиональные сообщества".