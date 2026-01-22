Учебно-тренировочный комплекс Курумоча выставлен на продажу

Росмущество ищет нового собственника для учебно-тренировочного комплекса, расположенного на территории аэропорта Курумоч. Участок и находящиеся на нем строения продаются в рамках приватизации.
Начальная цена имущественного комплекса установлена в 110,8 млн рублей. В него входят участок площадью 3,4 га, общежитие (площадь 6,4 тыс. кв. м), учебный корпус (4,2 тыс. кв. м), недострой (1,7 тыс. кв. м), здание тренажерного комплекса (4,2 тыс. кв. м) и пристрой к нему (1,4 тыс. кв. м).
Торги пройдут 27 и 28 февраля.
Административно объекты находятся на территории п. Береза, относящегося к Красноглинскому району Самары.
Последние комментарии
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.