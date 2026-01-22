16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Учебно-тренировочный комплекс Курумоча выставлен на продажу Авито: большинство жителей Самары планируют ремонт в 2026 году Девелоперский холдинг "Глобал Вижн" подвел итоги 2025 года с партнерами Дом промышленности продали авторемонтникам из Пензы Авито Недвижимость: доля ипотечных сделок достигла максимума за 2025 год

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Учебно-тренировочный комплекс Курумоча выставлен на продажу

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 200
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Росмущество ищет нового собственника для учебно-тренировочного комплекса, расположенного на территории аэропорта Курумоч. Участок и находящиеся на нем строения продаются в рамках приватизации.

Фото: nspd.gov.ru

Начальная цена имущественного комплекса установлена в 110,8 млн рублей. В него входят участок площадью 3,4 га, общежитие (площадь 6,4 тыс. кв. м), учебный корпус (4,2 тыс. кв. м), недострой (1,7 тыс. кв. м), здание тренажерного комплекса (4,2 тыс. кв. м) и пристрой к нему (1,4 тыс. кв. м).

Торги пройдут 27 и 28 февраля.  

Административно объекты находятся на территории п. Береза, относящегося к Красноглинскому району Самары.

фото: https://178fz.roseltorg.ru



Гид потребителя

Последние комментарии

Gleb Petrov 07 сентября 2024 16:10 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...

Анна Линго 17 августа 2024 19:08 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1