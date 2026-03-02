Где в Самаре продают самые дешевые однокомнатные квартиры: обзор

Ставки на ипотеку снижаются, а значит, покупка квартир становится доступнее. Однако и цены на рынке недвижимости Самары не стоят на месте. По данным Самарастата, только за 2025 год средняя стоимость 1 кв. метра в новостройках выросла со 127,5 до 139 тысяч рублей. В таких условиях высоким спросом продолжают пользоваться однокомнатные квартиры. Волга Ньюс изучил актуальные предложения застройщиков и составил список трех самых доступных.

На южной окраине

Начинаем наш обзор с ЖК "Легенда", который возводит ООО "Специализированный Застройщик "ССК-Юг" Виктора Суркова. Находится комплекс в районе гипермаркета "Метро" на улице Уральской — четко на южной границе Самары.

Дома в "Легенде" строят из монолита и кирпича. На данный момент завершается работа над первой очередью. Это три дома высотой в 24-25 этажей. Срок ввода в эксплуатацию — первый квартал 2026 года.

Первые этажи предназначены для коммерции (магазинов, аптек, кафе и т. п). Остальные — жилые. Квартиры сдаются в черновой и предчистовой отделке. Цены на однушки варьируются от 4,3 до 5,4 млн рублей. Площадь составляет 36,6-46,3 кв. метра. На этаже в секциях располагается по 5-7 квартир, в том числе двух- и трехкомнатные.

Вот планировка одной из самых дешевых квартир. Она находится на 11-м этаже, вид из окон открывается на двор. Отделка — черновая.

Фото: viktorco.ru

Балкона в этой и других квартирах нет, но окна широкоформатные, высотой 2 метра. Виды открываются на пустыри, озеро Гатное и притоки реки Самары, на двор и прилегающую застройку.

Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ) разместил ЖК на 42-м месте в рейтинге новостроек Самарской области, поставив 23,2 балла. Положительные оценки в том числе поставили за панорамные виды из окон, возможность приобретения кладовок, энергоэффективность (класс А), просторные входные группы и автономное газовое отопление, парковки.

Подземного паркинга в ЖК нет. В первой очереди предусмотрены уличные места для машин из расчета одно на квартиру. В перспективе же планируется строительство надземного паркинга. При этом дворы обещают закрыть от машин.

По версии ЕРЗ.РФ, у ЖК низкая транспортная доступность. Хотя он находится в районе крупной дорожной развязки ул. Уральская - Южное шоссе и неподалеку от второй очереди Фрунзенского моста, которые обеспечивают связь с основной частью города.

Например, до центра по Фрунзенскому можно доехать на машине за 15-20 минут без пробок, которые там бывают нечасто. Южное шоссе, напротив, славится заторами. Если без пробок по нему до Центрального автовокзала (ЦАВ) можно доехать за 20-30 минут, то с ними поездка может растянуться и на часы (особенно, когда на мосту случилась авария). Развязку Уральская - Южное шоссе жители давно просят сделать многоуровневой. Власти же пока включили планы в стратегию развития Самары до 2036 года.

Из общественного транспорта — только автобусы. Остановка "Совхоз "Кряж" находится через дорогу от ЖК. Там проходят маршруты № 26 (автостанция "Аврора" - поселок Сухая Самарка), 36 (совхоз "Рубёжное" - ул. Бакинская), 66 (ЦАВ - ул. Грозненская), 86 (пл. Революции - совхоз "Рубежное"), 140а (Чапаевск - Самара (ЦАВ), 215 (ЦАВ — 113 км) и 492 (Новокуйбышевск - Самара (ТЦ Letout).

Пешеходная инфраструктура и благоустройство дворов пока в зачаточном состоянии. Но в планах застройщика — озеленение, создание собственной парковой зоны, детских и спортивных площадок. Аналогичная ситуация по социалке. Проект предусматривает строительство школы на 2 тыс. учеников со стадионом и трех детских садов. Но и жилых домов будет много (на вторую очередь уже выдано разрешение). Так эта территория будет выглядеть, согласно генплану:

Фото: viktorco.ru

Пока же придется пользоваться существующей инфраструктурой. Ближайшая поликлиника находится в поселке Водников. Там же есть школа и два детсада. Еще одна школа и детсад находятся на улице Центральной.

Эконом у озера

Этой же социальной и транспортной инфраструктурой предстоит пользоваться и жителям микрорайона Заречье, который строит ГК "Новый Дон" Анатолия Давидюка. Располагается он недалеко от "Легенды" и "Амбара" — на улице Центральной.

В микрорайоне строят кирпичные дома высотой до 10 этажей. В эксплуатацию ввели семь. Еще четыре находятся в стадии строительства.

Стоимость однушек в микрорайоне варьируется от 4 до 5,1 млн рублей. Площадь составляет от 38 до 47 кв. метров. На этаже по 9-10 квартир.

Самый дешевый вариант однушки площадью 38,7 кв. метра в черновой отделке выставлен в третьей секции седьмого дома — на первом этаже. Вот так выглядит планировка:

Фото: newdon.ru

В рейтинге новостроек Самарской области, по версии ЕРЗ.РФ, микрорайон занимает 72 место с оценкой в 17,9 балла. Среди минусов авторы отмечают низкую транспортную доступность, отсутствие школ и детских садов. Баллы же дали за организацию парковок, благоустройство дворов, соседство с озером Гатным, входные группы, организацию автономного газового отопления домов, энергоэффективность (класс В). Также к плюсам отнесли объемы строительства, чистовую отделку квартир и панорамные виды из окон. При этом в квартирах есть небольшие балконы.

Как указано на сайте застройщика, сейчас в микрорайоне, помимо домов, возводят детский сад. В планах — строительство образовательного комплекса, в составе которого будут школа и еще один детсад, а также широкого променада для прогулок, спортивных и детских площадок, бесплатной парковки (дополнительно предусмотрены машиноместа возле подъездов).

Что касается развития транспортной инфраструктуры, то в границах улиц Заусадебной, Таганской и Центральной планируется строительство двух дорог. По информации мэрии Самары, 790 метров проезжей части проложат по ул. Таганской. Сметная стоимость — 885,2 млн рублей. Также планируется строительство дороги протяженностью 594,2 метра в 2028 году. Ориентировочную стоимость оценили в 489,3 млн рублей.

Модернизацию улицы Центральной не анонсировали. Однако сейчас по ней курсируют автобусы № 26 (автостанция "Аврора" - поселок Сухая Самарка), 32 (площадь Революции - совхоз "Кряж"), 36 (совхоз "Рубёжное" - ул. Бакинская) и 86 (пл. Революции - совхоз "Рубежное"). Ближайшая остановка - "Поселок Озерный".

Посреди леса

Самые дешевые однушки на данный момент продают в ЖК "Кислород". Он располагается на месте военной части на 19 км Московского шоссе.

Дома строят из кирпича. Сданы две 16-этажки. Цена однушек в них варьируется от 3,7 до 3,9 млн рублей. Площадь составляет 31,2-34,2 кв. метров. На этаже располагаются 8-9 квартир, в том числе двух- и трехкомнатных. Квартиры сдают в черновой отделке.

Вот, например, планировка самой дешевой однушки, расположенной на втором этаже:

Фото: жилой-комплекс-кислород.рф

Низкая цена обусловлена рядом факторов. Во-первых, еще на этапе анонса стройки власти заявляли, что проект направлен на удовлетворение прав переселенцев из аварийного жилья и сирот. То есть фактически это социальное жилье. Строит дома ООО "СЗ "Проект 94" — коммерческая структура, созданная Фондом развития жилищного строительства (ФРЖС) Самарской области, который контролирует региональный минстрой.

Во-вторых, месторасположение. Хоть это и не окраина города (есть более дальние локации), но все же периферия. Сам ЖК окружен лесом, и чтобы дойти до ТЦ Letout, гипермаркета Metro и Московского шоссе, где проходят автобусные маршруты (№ 67, 1, 396, 410, 110 и другие), придется идти по тропинкам либо по подобию дороги.

Отсюда и скромные оценки комфортности ЖК. ЕРЗ.РФ поставил ему всего 6 баллов и разместил на 91-м месте в рейтинге новостроек Самарской области. Среди минусов комплекса называют низкую транспортную доступность, отсутствие школ и детских садов, общественных зон и т. п. Баллы ЖК получил за организацию парковочного и дворового пространства, а также за архитектуру. Специалисты оценили гармоничность фасадов, но отметили, что они однообразны. Также к плюсам отнесли панорамные виды из окон, энергоэффективность (класс В) и разводку коммуникаций.

Решить проблему с социалкой планируют в перспективе. ЖК обещают сделать полноценным микрорайоном эконом-класса, в котором смогут проживать более 3 тыс. человек. Сейчас на площадке возводят еще один двухсекционный дом. На очереди — строительство пяти многоэтажек, двух встроенных детских садов (на 85 мест каждый), поликлиники на 100 посещений в смену, отдельного здания для школы на 350 учащихся, детских и спортивных площадок, спортзала и парковок, в том числе многоуровневых. Срок реализации всего проекта — 2031 год.

Фото: жилой-комплекс-кислород.рф

Обеспечение транспортной доступности, как отмечено в карточке ЖК на сайте ФРЖС, — на департаменте градостроительства Самары и региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог. Работы уже начались.

Подрядчик минтранса готовит площадку для строительства дублера Московского шоссе, который обеспечит съезд с магистрали к ЖК. Депстрой же запланировал реконструкцию улицы Пятая линия. Фактически речь идет о строительстве новой дороги, которая обеспечит подъезд к ЖК со стороны Московского и Ракитовского шоссе и соединит эти магистрали. Правда, сроки пока неизвестны.

Кстати, "Кислород" находится примерно на том же расстоянии от недавно построенного участка магистрали Центральной, как и от Московского шоссе. Однако о планах по строительству дорог в этом направлении не объявляли. Доступны лишь проезды дачных массивов.