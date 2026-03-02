В Сызрани во время пожара погибла 72-летняя женщина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 1 марта, в 15:36 в квартире жилого дома в Сызрани начался пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области