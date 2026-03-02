В Сызрани во время пожара погибла 72-летняя женщина

В воскресенье, 1 марта, в 15:36 в квартире жилого дома в Сызрани начался пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Спасатели прибыли на место ЧП оперативно. Им удалось спасти двоих человек. Еще 23 жителя смогли самостоятельно эвакуироваться из здания.
В 16:31 пожар был ликвидирован на площади 50 кв. метров 28 специалистами и 8 единицами техники.
В результате пожара погибла 72-летняя женщина. Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !