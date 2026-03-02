Наталия Трошкина покинула пост и.о. директора самарского ТФОМС

Наталия Трошкина покинула пост и.о. директора Самарского территориального фонда медицинского страхования, не проработав в этой должности и двух месяцев, пишет "Самарского обозрение". Она перешла на работу в Счетную палату РФ.

Напомним, предыдущий глава фонда Владислав Романов внезапно исчез и был объявлен в розыск по статье УК РФ. С 19 января текущего года он больше не входит в состав органов управления в должности директора. Тем же числом датировано назначение исполняющим обязанности директора ТФОМС Наталии Трошкиной.

Сейчас обязанности директора, по данным осведомленных источников "СО", исполняет один из остающихся на месте заместителей — Станислав Соколов. Официальные источники не подтверждают, но и не опровергают информацию о кадровых перестановках в терфонде. На сайте ТФОМС сведения об этом также пока не отражены.

По данным сразу нескольких источников "СО", дающих одну и ту же информацию независимо друг от друга, в федеральной Счетной палате Наталия Трошкина заняла позицию замруководителя в подразделении, курирующем вопросы, связанные с выделением бюджетных средств на страховую медицину. По всей видимости, речь идет о департаменте аудита здравоохранения и спорта, который как раз проводит аудит первичного звена оказания медицинской помощи, системы ОМС, программы госгарантий и лекарственного обеспечения. В структуре департамента действует инспекция по ФОМС (Федеральному фонду обязательного медицинского страхования), в задачи которой входит анализ и контроль доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета ФОМС и его территориальных подразделений.

В октябре 2025 г. большой резонанс получил отчет Счетной палаты РФ, проанализировавшей расходы системы медстраха. Аудит проводил как раз департамент здравоохранения. По его итогам ревизоры рекомендовали федеральному фонду ОМС внепланово проверить свои территориальные отделения, чтобы исправить имеющиеся ошибки при учете застрахованных в системе лиц. Как обнаружили аудиторы, часть терфондов искусственно завышала число таких граждан, чтобы увеличить размер региональной субвенции. Выявила Счетная палата и проблемы в части расходов ФОМС на содержание терфондов: в ряде случаев, по мнению проверяющих, такие подразделения просто не нужны.

Инициированная губернатором проверка фонда ранее выявила случаи оказания медицинской помощи за пределами региона без направления лечащего врача, а также факты оплаты "лечения" умерших пациентов и тех, кто временно выбыл из системы ОМС (об этом было объявлено еще в тот момент, когда руководителем ТФОМС значился Владислав Романов).

По сведениям источников "СО", на должность директора самарского ТФОМС согласовывают кандидатуру бывшего первого замминистра здравоохранения Воронежской области Олега Минакова. Минаков считается креатурой первого заместителя губернатора и председателя правительства Самарской области Виталия Шабалатова, который много лет работал в воронежском правительстве, в том числе экономическим вице-премьером.

Олегу Минакову 52 года. В 1998 г. он окончил Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко по специальности "Хирургия", в 2009-м защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. В 2012 г. занял должность заместителя главного врача по хирургии Воронежской областной клинической больницы № 1. Через три года стал первым замруководителя департамента здравоохранения Воронежской области, а после оптимизации в конце 2023 г. структуры исполнительных органов региона — первым замминистра здравоохранения. Олег Минаков — хирург с 26-летним стажем, врач высшей категории, автор 31 печатной работы, семи изобретений.

В октябре 2018 г. вокруг воронежского департамента здравоохранения разгорелся скандал, когда областная прокуратура сообщила о результатах его проверки, в ходе которой как в самом ведомстве, так и в подотчетных ему медицинских учреждениях были выявлены факты бесконтрольного расходования бюджетных средств и представления недостоверных справок о доходах чиновников и главных врачей. По сообщениям воронежских СМИ, в числе проштрафившихся сотрудников депздрава оказался и Олег Минаков — он не указал в декларации банковский счет с крупной суммой. Минакову даже пришлось писать объяснительную на имя губернатора Александра Гусева и доказывать, что его счет в банке давно закрыт, а движения по нему отсутствовали. Тем не менее чиновника все равно привлекли к дисциплинарной ответственности по представлению прокурора.

В ноябре 2019 г. бизнес-издание "Абирег" прочило Олегу Минакову пост главы минздрава Липецкой области, но этого назначения так и не случилось. А в феврале 2024-го стало известно, что Минаков собирается подписать контракт с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы в зоне СВО. Местным СМИ он рассказывал, что планирует помогать раненым бойцам в военном госпитале. Отправка замминистра на фронт то и дело откладывалась. В марте того же года он заверял журналистов программы "Вести Воронеж", что готов уехать "прямо сейчас", но его планам мешает реорганизация военных округов — нужно дождаться, когда этот процесс завершится. В апреле и мае чиновник продолжил ходить на работу в минздрав. "Нет, я не передумал. Мои документы находятся в Минобороны. Жду, когда приказ подпишут и пришлют сюда", — пояснял он тогда СМИ. Только в декабре 2024 г. появилось подтверждение того, что Олег Минаков все-таки подписал контракт и отправился служить на СВО, как и планировал, в военном госпитале.

После этого каких-либо упоминаний о Минакове в публичной плоскости "СО" найти не удалось. Но вскоре после того, как он ушел служить, прокуратура Воронежской области выявила более 1500 нарушений в сфере регионального здравоохранения за 2024 год. По данным местных СМИ, в ходе прокурорской проверки вскрылись случаи, когда медучреждения отказывали в выписке льготным категориям граждан необходимых лекарств, а фармацевтические организации несвоевременно обслуживали рецепты и не соблюдали правила хранения препаратов, применяющихся при стационарном лечении. Кроме того, были выявлены нарушения при строительстве объектов медицинской инфраструктуры, а также случаи неиспользования поставленного оборудования и несоблюдения условий контрактов в сфере закупок в части оплаты выполненных работ.