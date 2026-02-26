В Самарской области прошло заседание Координационного совета по финансовой грамотности

Состоялось первое в 2026 г. заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения в Самарской области. Мероприятие по поручению губернатора Вячеслава Федорищева провел врио заместителя губернатора Самарской области Вячеслав Романов. Участники подвели итоги работы за 2025 г. и определили ключевые задачи на текущий период.
В заседании приняли участие представители регионального правительства, муниципальных образований, социальных и образовательных учреждений, а также региональный координатор Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России.
Как подчеркнул Вячеслав Романов, формирование финансовой культуры определено президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Правительством страны как одно из существенных условий дальнейшего развития государства.
В 2025 г. работа по повышению финансовой грамотности в Самарской области приобрела системный характер. В рамках региональной программы проведено свыше 18 тыс. мероприятий, охвативших более 1 млн человек — каждый третий житель губернии стал их участником.
"Работа строится в строгом соответствии со стратегической целью — формирование у граждан ключевых элементов финансовой культуры, способствующих благополучию человека, семьи и общества в целом", — подчеркнула врио зампредседателя правительства Самарской области — министра финансов, председатель Координационного совета Ольга Собещанская.
Особое внимание уделялось адресной работе с целевыми аудиториями. Более 6 тыс. мероприятий проведено с участием почти 523 тыс. школьников и дошкольников, 132 тыс. студентов колледжей и 9 тыс. учащихся вузов. Свыше 5 тыс. мероприятий по повышению финансовой грамотности проведено для социально уязвимых категорий граждан: людей старшего возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и других. Для представителей бизнеса организовано около 4 тыс. мероприятий.
Самарская область является активным участником Всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы". По итогам тестирования регион уверенно входит в тройку лидеров среди субъектов РФ и отмечен пятью наградами НИФИ Минфина России.
По мнению управляющего Отделением Самара Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Алексея Колоскова, эффективное межведомственное взаимодействие позволит успешно реализовать Стратегию повышения финансовой грамотности, а значит — решить множество ключевых вопросов.
"Разумное потребление, в том числе с заботой об экологии, увеличение горизонта планирования, финансирование экономики за счет частных инвесторов, ответственное отношение к налогам — вот только небольшой перечень вопросов, которые мы можем решить в том числе за счет повышения финансовой культуры", — уверен Алексей Колосков.
Обсудили на заседании и вопросы реализации Программы долгосрочных сбережений (ПДС). По состоянию на 1 января 2026 г. договоры заключили более 261 тыс. жителей региона. Общий объем взносов составил 13,5 млрд рублей. Доля заключивших договоры от общего числа жителей достигла 8,3%, что существенно выше среднероссийского показателя (6,5%).
Отдельное внимание уделили вопросам финансовой безопасности и профилактике IT-преступлений. Начальник Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Михаил Иванча отметил, что совместная профилактическая работа позволила значительно снизить риски для граждан. По его словам, в прошлом году количество мошенничеств, предотвращенных на стадии покушения, выросло на 13,3%, а число предотвращенных краж увеличилось на 7,7%. "Это свидетельствует о том, что информирование граждан о способах обмана дает реальные результаты", — сказал Михаил Иванча.
Достигнутые результаты подтверждают эффективность межведомственного подхода. В 2026 г. Самарская область намерена укрепить лидирующие позиции и продолжить реализацию задач, определенных президентом и Правительством РФ в сфере финансовой культуры.
