В регионе в рамках нацпроектов капитально отремонтируют 34 образовательные организации

В 2026 г. в Самарской области в рамках нацпроектов будут капитально отремонтированы 34 образовательные организации, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
"На эти цели из федерального бюджета в наш регион в 2026 г. направлено почти 2 млрд рублей. Работы запланированы в учреждениях Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска и целого ряда муниципальных районов", - уточнил губернатор.
По нацпроекту "Молодежь и дети" отремонтируют 24 школы, в том числе три в Безенчукском районе, по две - в Кинельском, Пестравском и Большеглушицком районах. Также в планах - образовательные организации в Большой Черниговке, Борском, Новосемейкино, Шентале, Нефтегорске и п. Волжский Утес
Кроме того, приведут в порядок и шесть детских садов по нацпроекту "Семья": в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Волжском, Красноярском и Шигонском районах.
Также в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" предусмотрен капремонт четырех зданий колледжей: Строительно-энергетического им. П.Мачнева, Самарского торгово-экономического, Поволжского государственного и Тольяттинского машиностроительного.
Последние комментарии
