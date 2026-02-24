16+
Финансы Экономика и бизнес

CARCADE расширяет сервисную линейку: "Набор автоаксессуаров" представляет собой инновационное решение для комфортной эксплуатации автомобилей

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске нового дополнительного сервиса "Набор автоаксессуаров", направленного на повышение комфорта и функциональности автомобилей с момента их получения клиентами.

Комплексное решение для современных автомобилистов включает полный набор практичных аксессуаров, необходимых для комфортной эксплуатации транспортного средства. Сервис разработан специально для клиентов, ценящих время и удобство при подготовке автомобиля к повседневной эксплуатации.

В состав набора входят:

  • Функциональная сумка для хранения автомобильных аксессуаров
  • Практичный органайзер для мокрых вещей
  • Профессиональная салфетка для ухода за автомобилем
  • Парковочная автовизитка
  • Современное зарядное устройство для гаджетов
  • Солнцезащитная шторка на лобовое стекло
  • Премиальный карбоновый ароматизатор в салон
  • Дополнительные аксессуары для комфортной эксплуатации

Целевая аудитория сервиса — корпоративные клиенты и частные лица, приобретающие автомобили в лизинг. Программа позволяет существенно сократить время на комплектацию автомобиля необходимыми аксессуарами и получить готовое решение в рамках единого договора.

"Мы постоянно работаем над расширением спектра услуг для наших клиентов. Запуск сервиса "Набор автоаксессуаров" — это логическое продолжение развития экосистемы CARCADE. Наша цель — предоставить клиентам не просто финансовый инструмент, а комплексное решение, делающее использование автомобиля максимально комфортным с первого дня", — отметил Вячеслав Заичкин, операционный директор ООО "Каркаде".

Подключить сервис "Набор автоаксессуаров" можно при оформлении договора лизинга или дополнительно — по телефону горячей линии 8 800 700 30 30, а также на официальном сайте компании.

