CARCADE расширяет сервисную линейку: "Набор автоаксессуаров" представляет собой инновационное решение для комфортной эксплуатации автомобилей

Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске нового дополнительного сервиса "Набор автоаксессуаров", направленного на повышение комфорта и функциональности автомобилей с момента их получения клиентами.

Комплексное решение для современных автомобилистов включает полный набор практичных аксессуаров, необходимых для комфортной эксплуатации транспортного средства. Сервис разработан специально для клиентов, ценящих время и удобство при подготовке автомобиля к повседневной эксплуатации.

В состав набора входят:

Функциональная сумка для хранения автомобильных аксессуаров

Практичный органайзер для мокрых вещей

Профессиональная салфетка для ухода за автомобилем

Парковочная автовизитка

Современное зарядное устройство для гаджетов

Солнцезащитная шторка на лобовое стекло

Премиальный карбоновый ароматизатор в салон

Дополнительные аксессуары для комфортной эксплуатации

Целевая аудитория сервиса — корпоративные клиенты и частные лица, приобретающие автомобили в лизинг. Программа позволяет существенно сократить время на комплектацию автомобиля необходимыми аксессуарами и получить готовое решение в рамках единого договора.

"Мы постоянно работаем над расширением спектра услуг для наших клиентов. Запуск сервиса "Набор автоаксессуаров" — это логическое продолжение развития экосистемы CARCADE. Наша цель — предоставить клиентам не просто финансовый инструмент, а комплексное решение, делающее использование автомобиля максимально комфортным с первого дня", — отметил Вячеслав Заичкин, операционный директор ООО "Каркаде".

Подключить сервис "Набор автоаксессуаров" можно при оформлении договора лизинга или дополнительно — по телефону горячей линии 8 800 700 30 30, а также на официальном сайте компании.