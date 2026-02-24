CARCADE расширяет сервисную линейку: "Набор автоаксессуаров" представляет собой инновационное решение для комфортной эксплуатации автомобилей

Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске нового дополнительного сервиса "Набор автоаксессуаров", направленного на повышение комфорта и функциональности автомобилей с момента их получения клиентами.
Комплексное решение для современных автомобилистов включает полный набор практичных аксессуаров, необходимых для комфортной эксплуатации транспортного средства. Сервис разработан специально для клиентов, ценящих время и удобство при подготовке автомобиля к повседневной эксплуатации.
В состав набора входят:
- Функциональная сумка для хранения автомобильных аксессуаров
- Практичный органайзер для мокрых вещей
- Профессиональная салфетка для ухода за автомобилем
- Парковочная автовизитка
- Современное зарядное устройство для гаджетов
- Солнцезащитная шторка на лобовое стекло
- Премиальный карбоновый ароматизатор в салон
- Дополнительные аксессуары для комфортной эксплуатации
Целевая аудитория сервиса — корпоративные клиенты и частные лица, приобретающие автомобили в лизинг. Программа позволяет существенно сократить время на комплектацию автомобиля необходимыми аксессуарами и получить готовое решение в рамках единого договора.
"Мы постоянно работаем над расширением спектра услуг для наших клиентов. Запуск сервиса "Набор автоаксессуаров" — это логическое продолжение развития экосистемы CARCADE. Наша цель — предоставить клиентам не просто финансовый инструмент, а комплексное решение, делающее использование автомобиля максимально комфортным с первого дня", — отметил Вячеслав Заичкин, операционный директор ООО "Каркаде".
Подключить сервис "Набор автоаксессуаров" можно при оформлении договора лизинга или дополнительно — по телефону горячей линии 8 800 700 30 30, а также на официальном сайте компании.
Реклама. ООО "Каркаде".
ERID: 2VSb5xN68CH
ИНН 3905019765