16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новокуйбышевский НПЗ передал книги воспитанникам школы-интерната ко Дню книгодарения "Это большая сумма для нас": многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей День дарения книг сотрудники КНПЗ отметили вместе с воспитанниками самарского интерната Реготделение СФР проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям Самарской области

Соцподдержка Общество

В самарском "Сердце воина" родным участников СВО помогают восстановиться

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В региональном центре "Сердце воина" стартовали бесплатные занятия по мягким телесно-ориентированным практикам, на которых с эмоциональным состоянием бойцов специальной военной операции и их близких работают через двигательную активность и дыхательные упражнения.

Фото: АНО "Сердце воина"

Поддержка в "Сердце воина" оказывается комплексно как участникам СВО, так и их близким. В регионе работает сеть из 54 пунктов психологической и социальной помощи, созданная по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Центры "Сердце воина" открыты во всех муниципалитетах региона. В прошлом году помощь в них получили почти 600 человек.

С февраля 2026 г. в региональном центре "Сердце воина" открыты йогатерапевтические классы. Для посетителей доступны групповые программы "Здоровая спина", классическая йога и йога-нидра (глубокая релаксация). Инструкторы также разрабатывают индивидуальные планы восстановления - от коррекции опорно-двигательного аппарата до дыхательных практик и медитаций.

Преподаватель АНО "Сердце воина" Алина Ивановна пришла в профессию благодаря личному опыту: когда ее супруг отправился в зону специальной военной операции, именно йога помогла женщине справиться с нагрузкой и тревогой. Сегодня она передает этот опыт другим.

"С помощью мягких техник, связанных с дыханием и движением, мы учимся управлять эмоциями. Наша задача - не просто снять тревожность здесь и сейчас, но и дать человеку инструмент, который он сможет использовать самостоятельно в любой момент. Например, правильно подышать, чтобы успокоиться", - поделилась знанием Алина Сибилева.

Уже образовалось несколько групп из родных и близких участников СВО. Среди них - Ольга Шемонаева, которая регулярно посещает занятия, чтобы справиться с переживаниями за брата, который пропал без вести. "На занятиях у Алины я успокаиваюсь, учусь дышать правильно. Это действительно работает", - говорит женщина.

Для матерей погибших бойцов занятия стали настоящим местом силы. Евгения Лебедева посещает центр раз в неделю: "После трагедии мы не знали, куда идти. Увидели объявление и позвали с собой знакомых мам и жен. Остались очень довольны: здесь отличная атмосфера и настоящее расслабление. Я каждый раз жду дня, когда приду сюда".

По мнению специалистов, открытие классов по снятию психоэмоционального напряжения расширяет возможности реабилитации и психологической поддержки защитников и их семей. Мягкие телесно-ориентированные практики помогают восстановить душевное равновесие и физическое здоровье.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Фото на сайте

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1