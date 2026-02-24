В самарском "Сердце воина" родным участников СВО помогают восстановиться

В региональном центре "Сердце воина" стартовали бесплатные занятия по мягким телесно-ориентированным практикам, на которых с эмоциональным состоянием бойцов специальной военной операции и их близких работают через двигательную активность и дыхательные упражнения.

Поддержка в "Сердце воина" оказывается комплексно как участникам СВО, так и их близким. В регионе работает сеть из 54 пунктов психологической и социальной помощи, созданная по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Центры "Сердце воина" открыты во всех муниципалитетах региона. В прошлом году помощь в них получили почти 600 человек.

С февраля 2026 г. в региональном центре "Сердце воина" открыты йогатерапевтические классы. Для посетителей доступны групповые программы "Здоровая спина", классическая йога и йога-нидра (глубокая релаксация). Инструкторы также разрабатывают индивидуальные планы восстановления - от коррекции опорно-двигательного аппарата до дыхательных практик и медитаций.

Преподаватель АНО "Сердце воина" Алина Ивановна пришла в профессию благодаря личному опыту: когда ее супруг отправился в зону специальной военной операции, именно йога помогла женщине справиться с нагрузкой и тревогой. Сегодня она передает этот опыт другим.

"С помощью мягких техник, связанных с дыханием и движением, мы учимся управлять эмоциями. Наша задача - не просто снять тревожность здесь и сейчас, но и дать человеку инструмент, который он сможет использовать самостоятельно в любой момент. Например, правильно подышать, чтобы успокоиться", - поделилась знанием Алина Сибилева.

Уже образовалось несколько групп из родных и близких участников СВО. Среди них - Ольга Шемонаева, которая регулярно посещает занятия, чтобы справиться с переживаниями за брата, который пропал без вести. "На занятиях у Алины я успокаиваюсь, учусь дышать правильно. Это действительно работает", - говорит женщина.

Для матерей погибших бойцов занятия стали настоящим местом силы. Евгения Лебедева посещает центр раз в неделю: "После трагедии мы не знали, куда идти. Увидели объявление и позвали с собой знакомых мам и жен. Остались очень довольны: здесь отличная атмосфера и настоящее расслабление. Я каждый раз жду дня, когда приду сюда".

По мнению специалистов, открытие классов по снятию психоэмоционального напряжения расширяет возможности реабилитации и психологической поддержки защитников и их семей. Мягкие телесно-ориентированные практики помогают восстановить душевное равновесие и физическое здоровье.



