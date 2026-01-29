Пилот федерального уровня: сызранский проект "Особый уход" задает новый стандарт заботы о пожилых

В Самарской области реализуют уникальный проект, который меняет подход к заботе о пожилых и маломобильных людях. Он уже победил на региональном этапе форума "Сильные идеи для нового времени" и вошел в топ на федеральном уровне. Наработанный опыт планируют масштабировать на всю Самарскую область и страну.

Центр социального обслуживания населения "Сызранский" стал пилотной площадкой для внедрения системы долговременного ухода в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Семья". Проект "Особый уход" — это не просто набор услуг, а целая экосистема, созданная для того, чтобы пожилые люди как можно дольше оставались в привычной домашней обстановке, а их близкие и социальные работники получали необходимую поддержку и инструменты.

Сейчас в проекте участвуют 60 жителей Сызрани и Сызранского района. Для них разработан комплекс сервисов: от занятий по сохранению памяти и физической активности до организации безопасного пространства дома и психологической помощи.

"Мы хотим, чтобы жизнь наших пожилых была более комфортна, чтобы они оставались долго в привычной домашней среде — это первая наша задача, а вторая — чтобы труд тех, кто ухаживает, был оптимальным, комфортным, чтобы они сохранили свое физическое и психологическое здоровье", — говорит Наталья Киреева, директор АНО "ЦСОН "Сызранский".

Для участников проекта приобрели 60 комплектов профессиональных средств гигиены и специальные "Чемоданчики здоровья" с массажерами, эспандерами и головоломками для тренировки моторики и когнитивных функций. Также было закуплено современное реабилитационное оборудование: прикроватные столики, функциональные кресла, ходунки, коляски и противопролежневые матрасы.

Ключевым звеном проекта стала "Школа ухода", где родственники и социальные работники обучаются современным методикам.

"Лица, осуществляющие уход, пройдя занятия, получают уверенность, что они делают все правильно. Занятия позволяют им сохранить свое здоровье при уходе. А маломобильные граждане получают более комфортные условия и большую продолжительность самостоятельной жизни", — поясняет Юлия Акимова, специалист по социальной работе.

Особое внимание уделяется психическому здоровью. Психологи проводят занятия на дому, используя специальные тетради для тренировки памяти, техники дыхания и самомассажа.

"Благодаря грамотно организованной помощи подопечные могут применять техники самоконтроля. У них улучшается эмоциональное состояние, климат в семье, сохраняются когнитивные функции и мелкая моторика. А это очень важно, так как они дольше сохраняют свою самостоятельность", — отмечает Галина Ускова, психолог ЦСОН.

Особенностью проекта стало сотрудничество с Сызранским домом социального обслуживания. Его проживающие стали волонтерами и шьют специальное адаптивное белье для участников "Особого ухода", что повышает их собственную самореализацию. А студенты-медики проводят домашние концерты, даря подопечным положительные эмоции и борясь с одиночеством.

По словам специалистов, проект уже дает видимые результаты: повышается качество жизни получателей услуг, растет их самостоятельность, а среда для ухода становится комфортнее и технологичнее.

"Когда семья уже надежду потеряла, а вот за счет качественного ухода, за счет того, что мы предлагаем какие-то инструменты человеку, чтобы он жил, и жил более качественно, я думаю, это самый хороший результат проекта", — подчеркнула Наталья Киреева.

Положительный опыт планируют распространить на другие муниципалитеты Самарской области и регионы России, отвечая на общественный запрос по созданию современных, человекоориентированных систем долговременного ухода.

Проект "Особый уход" Центра социального обслуживания населения "Сызранский" также получил поддержку Фонда президентских грантов.