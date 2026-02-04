16+
Общество

"РТ-Финанс" и НОВИКОМ поддержали проект фонда "Страна детей"

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
При поддержке холдинга "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех и входящего в него банка НОВИКОМ благотворительный фонд "Страна для детей" открыл новую группу "Робототехника" в Мелитополе Запорожской области. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова поблагодарила партнеров проекта за создание в новом регионе условий для развития молодого поколения.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Новая группа "Робототехника" работает в центре дневного пребывания для детей с инвалидностью "Мы вместе!" и рассчитана на воспитанников в возрасте от 5 до 15 лет. В рамках занятий они осваивают основы конструирования, моделирования и программирования. Обучение проходит в интерактивной форме и способствует развитию инженерного мышления, творческих способностей, внимания и коммуникативных навыков.

Занятия организованы в небольших подгруппах с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. С детьми работает профессиональная команда педагогов, умеющих адаптировать программу под разные уровни подготовки.

Развитие конструкторских и инженерных навыков способствует формированию интереса к техническим и IT-направлениям, а также помогает детям задуматься о будущей профессиональной траектории, что особенно важно для ребят с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Центр дневного пребывания для детей с инвалидностью "Мы вместе!" работает в Мелитополе с 2024 года на базе Областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

С 2023 года Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка реализуется стратегическая программа "Страна для детей", цель которой — создание комфортной безопасной среды и культуры чуткого, бережного отношения к ребенку. В рамках программы Благотворительный фонд "Страна для детей" оказывает поддержку в исторических регионах Российской Федерации.

