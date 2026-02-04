16+
Образование Общество

В Самаре и Тольятти появятся новые детсады

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ.
В Самарской области продолжается реализация масштабных проектов по формированию современной и доступной инфраструктуры для семей с детьми. Появление дошкольных учреждений запланировано в активно развивающихся микрорайонах Самары и Тольятти, где сохраняется потребность в дополнительных местах. Создание новых объектов позволит повысить обеспеченность дошкольным образованием в шаговой доступности для жителей городов.

Фото: министерство строительства Самарской области

Так, в Тольятти запланировано создание трех современных детских садов, которые смогут принять более 1000 воспитанников. Дошкольные учреждения появятся на улице Ботанической в микрорайоне "Калина", на ул. 40 лет Победы в 14А квартале (ЛДС-1) и в микрорайоне 3 "Северный" ("Ладушки"). Новые объекты смогут принять более 1 тыс. воспитанников.

Дошкольное учреждение "Калина" рассчитано на 350 мест. Проект предусматривает возведение 2-3-этажного здания, оснащенного современными инженерными системами и оборудованием. Микрорайон Калина активно развивается, при этом существующий детский сад рассчитан всего на 120 воспитанников. Новый объект позволит значительно снизить нагрузку на действующее учреждение и обеспечить потребности жителей в дошкольном образовании. Ввод здания детского сада в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Детский сад ЛДС-1 - рассчитан на 150 мест и станет частью комплексного развития 14А квартала. Ввод в эксплуатацию предусмотрен 2027 году. А детский сад "Ладушки" сможет принять 300 воспитанников. К строительным работам планируется приступить в июне 2026 года.

Новые дошкольные учреждения появятся и в Самаре. С начала 2026 г.  в макрорайоне Амград Куйбышевского района началось возведение детского сада на 330 мест. Трехэтажное здание площадью около 13 тыс. кв. м разместится вблизи от дома №13 по Южному шоссе. Завершить строительство планируется в 2027 году.

Кроме того, весной 2026 г. планируется начать строительство еще одного детского сада в границах улиц Дачной, Киевской, Сакко и Ванцетти, который будет рассчитан на 230 воспитанников.

Во всех дошкольных учреждениях появятся групповые ячейки с игровой, спальной и буфетной зонами, физкультурные и музыкальные залы. Рядом с образовательными учреждениями благоустроят и озеленят территории. Для занятий на свежем воздухе будут установлены спортивные и игровые площадки с малыми архитектурными формами.

"Создание новых мест в детских садах - одна из ключевых задач социальной политики региона. Мы формируем инфраструктуру, которая отвечает современным требованиям безопасности, комфорта и качества образовательной среды, и ориентируемся на долгосрочные потребности развивающихся территорий", - отметил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

Строительство детских садов осуществляется в рамках муниципальных программ развития социальной инфраструктуры с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов, в том числе благодаря национальному проекту "Семья", реализуемому по решению президента Российской Федерации Владимира Путина. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев держит вопросы развития социальной сферы на личном контроле и системно курирует реализацию программ благоустройства, строительства и поддержки семей с детьми в регионе.

