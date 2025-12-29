Свыше 190 педагогов Самарской области прошли повышение квалификации в рамках проекта "Билет в будущее"

В 2025 г. в рамках проекта "Единая модель профориентации "Билет в будущее" было уделено большое внимание обучению педагогов, реализующих проект в школах Самарской области.

В этом году более чем 190 педагогов прошли повышение квалификации в своих личных кабинетах на платформе проекта. Сопровождение на всех этапах обучения педагогов обеспечивал Региональный оператор проекта - Региональный центр трудовых ресурсов (ЦОПП).

При обучении использовались лекции от экспертов, кейсы участников проекта, систематизированные информационно-образовательные материалы.

Программа обучения состояла из пяти тематических блоков: "Теоретические аспекты профориентационной деятельности", "Психологические аспекты работы в подростковом возрасте", "Единая модель профориентации: ключевые направления", "Подготовка кадров в области естественнонаучных и инженерно-технологических профессий: современные подходы и тенденции", "Роль профессиональных сообществ в развитии профессиональной деятельности и профессиональной компетентности педагогов".

Обучение позволит педагогам на более высоком уровне организовывать профориентационную работу для учащихся школ Самарской области, учитывая кадровую потребность региона. Цель этой работы - выстроить эффективную коммуникацию всех участников профориентационной деятельности (детей и родителей, педагогов и работодателей), помочь обучающимся сделать правильный выбор будущей профессии и учебного заведения.

"Проект "Билет в будущее" играет значимую роль в развитии системы профориентации в России и в Самарской области в частности. Невозможно переоценить вклад педагога в становление ребенка - именно учитель становится его главным наставником при выборе профессионального пути. Поэтому нам важно быть для педагогов помощниками, методически сопровождать их в этом направлении деятельности", - отметил врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.

Проект "Единая модель профориентации "Билет в будущее" служит частью национального проекта "Молодежь и дети", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.