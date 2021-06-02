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Образование Общество

Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре сотни родителей выстроились в живую очередь, чтобы подать заявления на перевод второклассников и третьеклассников в новую школу на 5-й просеке. Очевидцы отметили, что горожане начали занимать места еще ночью. К утру 2 июня перед школьным забором-решеткой находилось несколько сотен человек.

Фото: предоставлено автором

"Директор к ним не выходит, а консультирует из-за запертой калитки. Для заявлений о переводе людей пускают по одному, родители стоят в очереди с ночи", - передают очевидцы.

В горадминистрации пояснили, что оживление перед зданием школы связано с процессом зачисления учащихся, причем не первоклассников, для которых действует электронная очередь, а учеников вторых и третьих классов.

"Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в этом году. Сегодня и завтра (2 и 3 июня) будет проходить зачисление вторых и третьих классов. На приеме документов задействовано 14 сотрудников", - отмечается в сообщении.

Ранее дети, проживающие на 5-й просеке, вынуждены были посещать соседние, переполненные школы, порой в отдаленных районах города. С появлением учреждения по месту жительства ситуация может измениться.

"Родители просто боятся сейчас не попасть, так как детей много, а классов мало. Поэтому и заняли очередь с ночи", - комментируют горожане.

И.о. руководителя департамента образования Илья Осипов пообещал, что городские власти постараются создать условия для задействования всего ресурса и потенциала школы и принятия максимального количества детей.

"Такие возможности у нас есть. Мы проанализировали численность желающих попасть в школу, которые пришли с заявлениями. В ближайшее время будет принято решение о создании дополнительных классов", - отметил Илья Осипов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

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