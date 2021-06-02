Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

В Самаре сотни родителей выстроились в живую очередь, чтобы подать заявления на перевод второклассников и третьеклассников в новую школу на 5-й просеке. Очевидцы отметили, что горожане начали занимать места еще ночью. К утру 2 июня перед школьным забором-решеткой находилось несколько сотен человек.

"Директор к ним не выходит, а консультирует из-за запертой калитки. Для заявлений о переводе людей пускают по одному, родители стоят в очереди с ночи", - передают очевидцы.

В горадминистрации пояснили, что оживление перед зданием школы связано с процессом зачисления учащихся, причем не первоклассников, для которых действует электронная очередь, а учеников вторых и третьих классов.

"Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в этом году. Сегодня и завтра (2 и 3 июня) будет проходить зачисление вторых и третьих классов. На приеме документов задействовано 14 сотрудников", - отмечается в сообщении.

Ранее дети, проживающие на 5-й просеке, вынуждены были посещать соседние, переполненные школы, порой в отдаленных районах города. С появлением учреждения по месту жительства ситуация может измениться.

"Родители просто боятся сейчас не попасть, так как детей много, а классов мало. Поэтому и заняли очередь с ночи", - комментируют горожане.

И.о. руководителя департамента образования Илья Осипов пообещал, что городские власти постараются создать условия для задействования всего ресурса и потенциала школы и принятия максимального количества детей.

"Такие возможности у нас есть. Мы проанализировали численность желающих попасть в школу, которые пришли с заявлениями. В ближайшее время будет принято решение о создании дополнительных классов", - отметил Илья Осипов.