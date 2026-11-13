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Образование Общество

Герман Греф и Сергей Кравцов провели первый открытый урок школьного курса по ИИ

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и министр просвещения России Сергей Кравцов провели первое открытое занятие "Искусственный интеллект и как с ним общаться безопасно" в школе № 1448 в Москве. Вместе с учениками 5–7-х классов они обсудили возможности современных ИИ-технологий, их применение в повседневной жизни и правила безопасного использования.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

На мероприятии дали старт апробации нового внеурочного курса "Искусственный интеллект и информационная безопасность", в разработке которого участвовал Сбер.

Герман Греф рассказал школьникам о развитии искусственного интеллекта в России, отечественных разработках в этой области и новых возможностях, которые ИИ-технологии открывают людям.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

"Сегодня дети активно используют искусственный интеллект, и их вовлечённость даже выше, чем мы можем себе представить. Поэтому важно научить школьников грамотно и безопасно работать с нейросетями, объяснить, как устроены эти технологии, какие возможности они открывают и какие риски несут. Искусственный интеллект развивается стремительно, и образовательные программы должны меняться вместе с ним. Именно поэтому так важно тесное сотрудничество технологических компаний и министерства просвещения. Сбер участвует в разработке нового курса по ИИ на базе ГигаЧата. Совместно с министерством просвещения создаём специализированную нейросеть для школьного образования, которая будет учитывать особенности обучения и возраст учеников. Наша задача — помочь детям не только освоить современные технологии, но и научиться использовать их для получения знаний и развития своих способностей".

В ходе урока школьники узнали, как искусственный интеллект помогает решать повседневные задачи и в каких ситуациях важно самостоятельно оценивать информацию и принимать решения. Участники также обсудили принципы работы нейросетей, как распознавать недостоверную информацию и защищать персональные данные.

Герман Греф и Сергей Кравцов ответили на вопросы школьников. Ребята интересовались, чем искусственный интеллект отличается от обычных компьютерных программ, какие перспективы открывает развитие ИИ и как защититься от мошенников в интернете.

Сергей Кравцов, министр просвещения Российской Федерации:

"Сегодня по всей стране начинается апробация нового внеурочного курса "Искусственный интеллект и информационная безопасность". В ней участвуют более тысячи школ, и с 1 сентября следующего учебного года этот курс вводится во все школы нашей страны с 5-го по 11-й класс. Для его преподавания с участием наших ведущих компаний разрабатывается учебник, также создаётся специальная платформа, потому что технологии стремительно меняются, развивается искусственный интеллект, разные модели — как отечественные, так и зарубежные. И здесь очень важно, что искусственный интеллект не заменит учителя. Важно, чтобы вы не перестали думать, размышлять, ответственно подходили к использованию искусственного интеллекта, могли отличить, где информация правдивая, а где информация, над которой необходимо задуматься. И на занятиях мы будем говорить как о преимуществах искусственного интеллекта, так и о тех рисках, которые несут эти технологии".

Новый внеурочный курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность" познакомит школьников с принципами работы ИИ, возможностями его применения и правилами безопасного взаимодействия с современными технологиями. Особое внимание в программе уделено развитию критического мышления, распознаванию фейков, защите персональных данных и формированию навыков цифровой гигиены. Курс поможет педагогам расширить знания об искусственном интеллекте и применять новые технологии при преподавании других дисциплин.

Апробация курса продлится до 23 декабря 2026 года и охватит более 1000 образовательных организаций в разных регионах России для учеников 5–11-х классов. С нового учебного года обновлённый курс планируется внедрить во всех школах страны, а также на первых двух курсах организаций среднего профессионального образования до конца второго полугодия 2027 года.

Материалы курса разработаны под руководством Минпросвещения России при участии Минцифры России, Альянса в сфере искусственного интеллекта, Сбера и других отечественных разработчиков нейросетей, ведущих педагогов, отраслевых объединений и экспертов образовательных организаций. Каждое занятие включает тематический видеоролик, практические задания и вопросы для закрепления материала. Для педагогов подготовлены методические материалы и технические инструкции.

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