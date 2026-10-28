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Образование Общество

В Новокуйбышевском нефтехимическом техникуме открылась новая инновационная лаборатория

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевском нефтехимическом техникуме начала работу новая инновационная лаборатория — она открыта благодаря активному участию Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в развитии инфраструктуры образовательного учреждения. В техникуме обучаются больше 1200 человек, из них более половины — студенты направлений химической технологии и нефтепереработки. Чтобы они сразу получали нужные для региональных предприятий навыки, вместе с министерством образования Самарской области техникум готовится подать заявку на открытие кластера федерального проекта "Профессионалитет".

Фото: министерство образования Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев, подчеркивал, что привлечение индустриальных партнеров — это один из инструментов, который способствует развитию системы СПО: "На сегодняшний день лучшим стандартом и системным инструментом привлечения индустриальных партнеров является федеральный проект "Профессионалитет", в рамках которого сформирован отраслевой стандарт взаимодействия".
 "Суть проекта "Профессионалитет" заключается в том, что предприятия вместе с учреждениями среднего профессионального образования разрабатывают программы подготовки квалифицированных рабочих специалистов под свои требования. Благодаря этому отпадает необходимость переобучать специалиста, когда он придет на работу на реальное, конкретное производство", — сказала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

В этом году Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод выделил 10 млн руб. на создание новой лаборатории в колледже. Уже закуплена производственная мебель, учебные тренажеры и оборудование по переработке нефти и газа, а также компьютеры и другая техника.

Ранее ремонт учебного помещения, стендов, вентиляции провели за счет внебюджетных средств образовательного учреждения.

"Созданная лаборатория будет полезна не только студентам: это решит вопрос и по профориентационной работе со школьниками, поскольку на базе техникума проводятся профориентационные каникулярные смены", — отметила заместитель директора по учебной работе Новокуйбышевского нефтехимического техникума Валентина Семисаженова.

При поддержке регионального министерства образования учреждение продолжает подготовку к федеральному конкурсу на открытие на базе техникума кластера федерального проекта "Профессионалитет". 

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