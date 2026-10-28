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Экономика и бизнес

Делегация Самарской области принимает участие в международном форуме "Дни креативной экономики"

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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28 октября в Санкт-Петербурге стартовал форум "Дни креативной экономики" — масштабное мероприятие для обсуждения перспектив развития креативных индустрий, обмена лучшими практиками и реализации совместных проектов.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Представители минэкономразвития Самарской области и регионального Центра креативных индустрий принимают участие в программе форума.

"В Самарской области ведется активная работа по развитию креативных индустрий. Мы отмечем значительный потенциал этого сектора и его растущий вклад в региональную экономику, — подчеркнула Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области. — Участие в форуме — это возможность обсудить практические инструменты поддержки креативного бизнеса, развития инфраструктуры, обменяться опытом с коллегами из других субъектов России. Полученные знания и лучшие практики будут использованы при совершенствовании региональных мер поддержки и реализации новых проектов в сфере креативных индустрий".

Креативная экономика Самарской области сегодня — это реальный драйвер роста, за последние годы сектор показывает впечатляющую динамику. Вклад креативного сектора в экономику региона составляет почти 4%. На территории Самарской области зарегистрировано более 10 тысяч креативных предприятий.
Для комплексной поддержки таких предпринимателей на базе центра "Мой бизнес" создан Центр креативных индустрий, формируется региональный реестр креативных индустрий — вступление в него дает право на адресную поддержку государства.

Форум "Дни креативной экономики" продлится до 30 октября и объединит более 2 тысяч участников: представителей крупного бизнеса, креативных и производственных МСП, органов власти, образовательных организаций, институтов развития и профессионального сообщества стран Содружества.

Масштабная деловая программа состоит из более 40 мероприятий и охватывает все направления креативных индустрий — от гастрономии и архитектуры до народных художественных промыслов и видеоигр.

В центре внимания Дней креативной экономики — перспективы развития креативного сектора, взаимодействие федеральных и региональных органов власти и бизнеса, укрепление международной кооперации, поддержка локальных брендов, развитие технологий, подготовка кадров и создание новых возможностей для предпринимателей и творческих команд.  

Также на форуме состоялась церемония награждения финалистов Национальной программы "Креативный код. Россия". В ТОП-100 лучших проектов вошла компания из Самарской области "Технологии промышленного энергосервиса" — резидент технопарка "Жигулевская долина". Разработки ТПЭС помогают предприятиям экономить до 35% электроэнергии без потери производительности.

"Участие в программе "Креативный код. Россия" — это возможность представить свой проект на федеральном уровне, попробовать свои силы, поконкурировать с другими проектами", — рассказал генеральный директор компании Дмитрий Потапов. 

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