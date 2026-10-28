Делегация Самарской области принимает участие в международном форуме "Дни креативной экономики"

28 октября в Санкт-Петербурге стартовал форум "Дни креативной экономики" — масштабное мероприятие для обсуждения перспектив развития креативных индустрий, обмена лучшими практиками и реализации совместных проектов.
Представители минэкономразвития Самарской области и регионального Центра креативных индустрий принимают участие в программе форума.
"В Самарской области ведется активная работа по развитию креативных индустрий. Мы отмечем значительный потенциал этого сектора и его растущий вклад в региональную экономику, — подчеркнула Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области. — Участие в форуме — это возможность обсудить практические инструменты поддержки креативного бизнеса, развития инфраструктуры, обменяться опытом с коллегами из других субъектов России. Полученные знания и лучшие практики будут использованы при совершенствовании региональных мер поддержки и реализации новых проектов в сфере креативных индустрий".
Креативная экономика Самарской области сегодня — это реальный драйвер роста, за последние годы сектор показывает впечатляющую динамику. Вклад креативного сектора в экономику региона составляет почти 4%. На территории Самарской области зарегистрировано более 10 тысяч креативных предприятий.
Для комплексной поддержки таких предпринимателей на базе центра "Мой бизнес" создан Центр креативных индустрий, формируется региональный реестр креативных индустрий — вступление в него дает право на адресную поддержку государства.
Форум "Дни креативной экономики" продлится до 30 октября и объединит более 2 тысяч участников: представителей крупного бизнеса, креативных и производственных МСП, органов власти, образовательных организаций, институтов развития и профессионального сообщества стран Содружества.
Масштабная деловая программа состоит из более 40 мероприятий и охватывает все направления креативных индустрий — от гастрономии и архитектуры до народных художественных промыслов и видеоигр.
В центре внимания Дней креативной экономики — перспективы развития креативного сектора, взаимодействие федеральных и региональных органов власти и бизнеса, укрепление международной кооперации, поддержка локальных брендов, развитие технологий, подготовка кадров и создание новых возможностей для предпринимателей и творческих команд.
Также на форуме состоялась церемония награждения финалистов Национальной программы "Креативный код. Россия". В ТОП-100 лучших проектов вошла компания из Самарской области "Технологии промышленного энергосервиса" — резидент технопарка "Жигулевская долина". Разработки ТПЭС помогают предприятиям экономить до 35% электроэнергии без потери производительности.
"Участие в программе "Креативный код. Россия" — это возможность представить свой проект на федеральном уровне, попробовать свои силы, поконкурировать с другими проектами", — рассказал генеральный директор компании Дмитрий Потапов.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.