На заседании комиссии Госсовета обсудили развитие экспорта услуг

Вопросы развития экспорта услуг обсудили на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт". Встречу провел губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, сообщили в Аппарате Госсовета. По словам главы региона, данный сегмент экономики играет существенную роль в международной торговле и открывает возможности для диверсификации отечественного экспорта.

"Для нашей страны особое значение имеют направления с высокой добавленной стоимостью, основанные на профессиональных компетенциях и технологиях. Это прежде всего информационные технологии, консалтинг и образование. Возможность дистанционного оказания таких услуг позволяет выходить на зарубежные рынки с меньшими затратами на создание физической инфраструктуры и логистику. Одновременно развитие этих направлений формирует спрос на квалифицированные кадры внутри страны и способствует сохранению интеллектуального потенциала", — отметил Александр Цыбульский.

Существующие меры поддержки охватывают широкий круг задач, но их эффективность требует дополнительной оценки. Александр Цыбульский предложил Минэкономразвития РФ вместе с заинтересованными федеральными органами власти и организациями проанализировать отраслевые документы и предусмотренные ими меры поддержки экспорта услуг. Такая работа позволит определить, какие направления требуют дополнительного регулирования или совершенствования механизмов поддержки.

Участники заседания также обсудили текущие барьеры и меры поддержки по увеличению показателей экспорта туристических услуг. Отметим, по итогам 2025 г. объем экспорта, связанного с поездками, увеличился на 17%, и в первом полугодии 2026-го динамика сохранилась — рост составил еще 11%.

Александр Цыбульский подчеркнул, что для дальнейшего развития необходимо устранить ограничения, влияющие как на решение зарубежного туриста приехать в Россию, так и на условия его пребывания в стране. Речь идет о транспортной доступности, визовых и миграционных процедурах, возможности оплаты товаров и услуг. Также важны адаптация туристических предложений к запросам иностранной аудитории и их продвижение на целевых рынках.

Отдельный вопрос — медицинский туризм. Российские организации здравоохранения имеют значительный потенциал для оказания помощи зарубежным пациентам по таким направлениям, как онкология, кардиология, травматология и ортопедия, нейрохирургия, акушерство и гинекология, офтальмология. Чтобы его реализовать, нужно обеспечить понятный порядок получения помощи — от выбора медицинской организации и предварительной консультации до оформления въезда, оплаты лечения и последующего наблюдения.

"Министерство здравоохранения России и представители частных медицинских организаций считают, что у нас есть большие возможности для увеличения объемов экспорта медицинских услуг — это никак не повлияет на оказание помощи пациентам внутри страны, но может серьезно обеспечить доходами наше сферу здравоохранения", — сообщил губернатор Архангельской области.

Еще одной темой заседания стал экспорт программного обеспечения и ИТ-услуг. Это направление с высокой добавленной стоимостью, чье развитие опирается на компетенции отечественных специалистов и собственные технологические разработки. Выход на зарубежные рынки позволяет компаниям расширять масштабы бизнеса, а также способствует международному продвижению российских технологий и решений.

"Ключевыми проблемами, которые называют сами разработчики, являются системные барьеры, нехватка финансирования и санкции, безусловно. В качестве просьбы мы бы хотели попросить Минэкономразвития России подумать над пересмотром национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и расширить перечень его показателей, чтобы экспортеры ИТ-услуг тоже могли войти в нацпроект и воспользоваться мерами поддержки. Сейчас мы активно работаем с другими ведомствами и ассоциациями над формированием перечня мер, направленных на стимулирование ИТ-экспорта. Мы сформировали сейчас дорожную карту, в которую включили несколько ключевых направлений — маркетинговое продвижение, поддержка компании для локализации деятельности, страхование и льготное кредитование", — сказала заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Светлана Карецкая.

По итогам заседания участники комиссии Госсовета предложили проработать вопрос об отнесении экспорта компьютерных услуг к приоритетным направлениям государственной поддержки экспорта.