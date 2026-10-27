На заседании комиссии Госсовета обсудили развитие экспорта услуг

Вопросы развития экспорта услуг обсудили на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт". Встречу провел губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, сообщили в Аппарате Госсовета. По словам главы региона, данный сегмент экономики играет существенную роль в международной торговле и открывает возможности для диверсификации отечественного экспорта.
"Для нашей страны особое значение имеют направления с высокой добавленной стоимостью, основанные на профессиональных компетенциях и технологиях. Это прежде всего информационные технологии, консалтинг и образование. Возможность дистанционного оказания таких услуг позволяет выходить на зарубежные рынки с меньшими затратами на создание физической инфраструктуры и логистику. Одновременно развитие этих направлений формирует спрос на квалифицированные кадры внутри страны и способствует сохранению интеллектуального потенциала", — отметил Александр Цыбульский.
Существующие меры поддержки охватывают широкий круг задач, но их эффективность требует дополнительной оценки. Александр Цыбульский предложил Минэкономразвития РФ вместе с заинтересованными федеральными органами власти и организациями проанализировать отраслевые документы и предусмотренные ими меры поддержки экспорта услуг. Такая работа позволит определить, какие направления требуют дополнительного регулирования или совершенствования механизмов поддержки.
Участники заседания также обсудили текущие барьеры и меры поддержки по увеличению показателей экспорта туристических услуг. Отметим, по итогам 2025 г. объем экспорта, связанного с поездками, увеличился на 17%, и в первом полугодии 2026-го динамика сохранилась — рост составил еще 11%.
Александр Цыбульский подчеркнул, что для дальнейшего развития необходимо устранить ограничения, влияющие как на решение зарубежного туриста приехать в Россию, так и на условия его пребывания в стране. Речь идет о транспортной доступности, визовых и миграционных процедурах, возможности оплаты товаров и услуг. Также важны адаптация туристических предложений к запросам иностранной аудитории и их продвижение на целевых рынках.
Отдельный вопрос — медицинский туризм. Российские организации здравоохранения имеют значительный потенциал для оказания помощи зарубежным пациентам по таким направлениям, как онкология, кардиология, травматология и ортопедия, нейрохирургия, акушерство и гинекология, офтальмология. Чтобы его реализовать, нужно обеспечить понятный порядок получения помощи — от выбора медицинской организации и предварительной консультации до оформления въезда, оплаты лечения и последующего наблюдения.
"Министерство здравоохранения России и представители частных медицинских организаций считают, что у нас есть большие возможности для увеличения объемов экспорта медицинских услуг — это никак не повлияет на оказание помощи пациентам внутри страны, но может серьезно обеспечить доходами наше сферу здравоохранения", — сообщил губернатор Архангельской области.
Еще одной темой заседания стал экспорт программного обеспечения и ИТ-услуг. Это направление с высокой добавленной стоимостью, чье развитие опирается на компетенции отечественных специалистов и собственные технологические разработки. Выход на зарубежные рынки позволяет компаниям расширять масштабы бизнеса, а также способствует международному продвижению российских технологий и решений.
"Ключевыми проблемами, которые называют сами разработчики, являются системные барьеры, нехватка финансирования и санкции, безусловно. В качестве просьбы мы бы хотели попросить Минэкономразвития России подумать над пересмотром национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и расширить перечень его показателей, чтобы экспортеры ИТ-услуг тоже могли войти в нацпроект и воспользоваться мерами поддержки. Сейчас мы активно работаем с другими ведомствами и ассоциациями над формированием перечня мер, направленных на стимулирование ИТ-экспорта. Мы сформировали сейчас дорожную карту, в которую включили несколько ключевых направлений — маркетинговое продвижение, поддержка компании для локализации деятельности, страхование и льготное кредитование", — сказала заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Светлана Карецкая.
По итогам заседания участники комиссии Госсовета предложили проработать вопрос об отнесении экспорта компьютерных услуг к приоритетным направлениям государственной поддержки экспорта.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.