16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Жигулевске готовят к запуску движение по новому путепроводу на трассе М‑5 "Урал" На заседании комиссии Госсовета обсудили развитие экспорта услуг Практики Самарской области по поддержке социального бизнеса и СОНКО вошли в число лучших в стране В Самарской области растет число предприятий в сфере общепита Самарская область вошла в число регионов-лидеров роста по внедрению комфортных условий ведения бизнеса

Экономика и бизнес

На заседании комиссии Госсовета обсудили развитие экспорта услуг

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вопросы развития экспорта услуг обсудили на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт". Встречу провел губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, сообщили в Аппарате Госсовета. По словам главы региона, данный сегмент экономики играет существенную роль в международной торговле и открывает возможности для диверсификации отечественного экспорта.

"Для нашей страны особое значение имеют направления с высокой добавленной стоимостью, основанные на профессиональных компетенциях и технологиях. Это прежде всего информационные технологии, консалтинг и образование. Возможность дистанционного оказания таких услуг позволяет выходить на зарубежные рынки с меньшими затратами на создание физической инфраструктуры и логистику. Одновременно развитие этих направлений формирует спрос на квалифицированные кадры внутри страны и способствует сохранению интеллектуального потенциала", — отметил Александр Цыбульский.

Существующие меры поддержки охватывают широкий круг задач, но их эффективность требует дополнительной оценки. Александр Цыбульский предложил Минэкономразвития РФ вместе с заинтересованными федеральными органами власти и организациями проанализировать отраслевые документы и предусмотренные ими меры поддержки экспорта услуг. Такая работа позволит определить, какие направления требуют дополнительного регулирования или совершенствования механизмов поддержки.

Участники заседания также обсудили текущие барьеры и меры поддержки по увеличению показателей экспорта туристических услуг. Отметим, по итогам 2025 г. объем экспорта, связанного с поездками, увеличился на 17%, и в первом полугодии 2026-го динамика сохранилась — рост составил еще 11%.

Александр Цыбульский подчеркнул, что для дальнейшего развития необходимо устранить ограничения, влияющие как на решение зарубежного туриста приехать в Россию, так и на условия его пребывания в стране. Речь идет о транспортной доступности, визовых и миграционных процедурах, возможности оплаты товаров и услуг. Также важны адаптация туристических предложений к запросам иностранной аудитории и их продвижение на целевых рынках.

Отдельный вопрос — медицинский туризм. Российские организации здравоохранения имеют значительный потенциал для оказания помощи зарубежным пациентам по таким направлениям, как онкология, кардиология, травматология и ортопедия, нейрохирургия, акушерство и гинекология, офтальмология. Чтобы его реализовать, нужно обеспечить понятный порядок получения помощи — от выбора медицинской организации и предварительной консультации до оформления въезда, оплаты лечения и последующего наблюдения.

"Министерство здравоохранения России и представители частных медицинских организаций считают, что у нас есть большие возможности для увеличения объемов экспорта медицинских услуг — это никак не повлияет на оказание помощи пациентам внутри страны, но может серьезно обеспечить доходами наше сферу здравоохранения", — сообщил губернатор Архангельской области.

Еще одной темой заседания стал экспорт программного обеспечения и ИТ-услуг. Это направление с высокой добавленной стоимостью, чье развитие опирается на компетенции отечественных специалистов и собственные технологические разработки. Выход на зарубежные рынки позволяет компаниям расширять масштабы бизнеса, а также способствует международному продвижению российских технологий и решений.

"Ключевыми проблемами, которые называют сами разработчики, являются системные барьеры, нехватка финансирования и санкции, безусловно. В качестве просьбы мы бы хотели попросить Минэкономразвития России подумать над пересмотром национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и расширить перечень его показателей, чтобы экспортеры ИТ-услуг тоже могли войти в нацпроект и воспользоваться мерами поддержки. Сейчас мы активно работаем с другими ведомствами и ассоциациями над формированием перечня мер, направленных на стимулирование ИТ-экспорта. Мы сформировали сейчас дорожную карту, в которую включили несколько ключевых направлений — маркетинговое продвижение, поддержка компании для локализации деятельности, страхование и льготное кредитование", — сказала заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Светлана Карецкая.

По итогам заседания участники комиссии Госсовета предложили проработать вопрос об отнесении экспорта компьютерных услуг к приоритетным направлениям государственной поддержки экспорта.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №31

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 августа 2026 17:54 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Юрий Пестриков 26 июля 2026 09:55 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Фото на сайте

"Смотрим с уверенностью в будущее": как прошла 8-я конференция "Гипровостокнефти" в Самаре

"Смотрим с уверенностью в будущее": как прошла 8-я конференция "Гипровостокнефти" в Самаре

СМЗ ввел новую печь

СМЗ ввел новую печь

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1