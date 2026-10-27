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ИТ Транспорт и связь

ИТ-холдинг Т1 вышел на азиатский рынок

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ИТ-холдинг Т1 успешно внедрил решение для автоматизации работы с задолженностью "Модус.Взыскание" во Вьетнамско-Российский совместный банк (ВРБ). Платформа ускорила обработку просроченных платежей: после запуска объем взысканий за первый квартал 2026 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Ранее ВРБ не имел единой системы для работы с дебиторской задолженностью. Модус.Взыскание от ИТ-холдинга Т1 позволил создать централизованное пространство для эффективного контроля за этим направлением. В настоящее время платформа обрабатывает данные о более чем 5 тыс. клиентах и 5 тыс. кредитах. Благодаря ее гибкой архитектуре и возможностям адаптации под бизнес-процессы проект был завершен за шесть месяцев — в два раза быстрее среднего срока внедрения подобных решений. Платформа была интегрирована с АБС (автоматизированной банковской системой), CRM и внутренними legacy-системами. Кроме того, в ней обеспечили поддержку русского, английского и вьетнамского языков, а также адаптацию под локальные форматы данных, валютные параметры и требования Вьетнамско-Российского совместного банка к управлению рисками и информационной безопасности.

В результате перехода на Модус.Взыскание банк стал управлять просроченной задолженностью с помощью автоматизированной системы, а также гибко настраивать стратегии работы с ней. Время на сбор и обработку данных сократилось на 70%, сроки подготовки управленческой отчетности — на 80%. В пиковые платежные даты система обрабатывает от 200 до 500 сообщений в день, что позволяет автоматизировать часть рутинных операций и снизить объем напоминающих звонков по пропущенным платежам на 70%.

"Внедрение "Модус.Взыскание" в ВРБ стало для нас первым кейсом выхода технологий ИТ-холдинга Т1 на азиатский рынок. Международный проект всегда формирует новые требования к продукту: нужно учитывать локальные бизнес-процессы, валютные и языковые форматы, особенности работы вьетнамского банка. В этом проекте мы доработали платформу под запрос банка и сформировали экспертизу адаптации решения для Вьетнама. Теперь этот опыт возможно масштабировать на другие проекты холдинга в регионе и на другие рынки", — отметил Евгений Косиненко, заместитель генерального директора по технологическому развитию и продуктовой разработке, ИТ-холдинг Т1.

"После запуска решения от ИТ-холдинга Т1 работа с задолженностью в ВРБ стала более прозрачной и управляемой. Система автоматически распределяет задачи между сотрудниками с учетом региона и типа кейса. Это позволило сократить до 90% ручной работы при распределении портфелей задолженности внутри команды на ранней стадии взыскания. Часть коммуникаций с клиентами также автоматизирована, поэтому сотрудники могут уделять больше внимания нестандартным случаям, требующим индивидуального подхода", — отметил Буй Хоанг Ман, заместитель директора департамента по взысканию задолженности Вьетнамско-Российского совместного банка.

В рамках проекта ВРБ получил также консалтинговую поддержку по вопросам оптимизации работы с задолженностью. Команда ИТ-холдинга Т1 провела анализ текущих процессов банка, предложила ряд рекомендаций по их стандартизации и переводу ручных операций в автоматизированные сценарии, а также разработала архитектуру интеграций для дальнейшего масштабирования продукта.

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