Жители Самарской области могут обменять накопившиеся монеты на банкноты без комиссии

С 26 октября по 7 ноября проходит Всероссийская акция "Монетная неделя". В эти дни в подразделениях банков-участников и некоторых торговых точках можно обменять накопившуюся мелочь на банкноты. При желании в банках будет возможно зачислить эту сумму на свой счет.
Как показала практика, в копилках граждан лежит много мелочи, которая не используется. Так, в 2025 г. во время "Монетной недели" жители Самарской области вернули в оборот монеты на общую сумму более 8 млн рублей. Весной текущего года в период проведения акции люди принесли в банки и торговые точки более 5 млн рублей мелочью.
Сдать накопившуюся мелочь в банк можно в любой день, но кредитная организация вправе взять комиссию за обмен. Во время "Монетной недели" банки-участники принимают монеты от граждан без комиссии.
Принести можно любое количество наличных, выпущенных с 1997 г. и находящихся в обращении. Для скорости и удобства обмена деньги лучше предварительно рассортировать по номиналу. Подробная информация об условиях акции и адресах ее участников размещена на сайте монетнаянеделя.рф.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...