Жители Самарской области могут обменять накопившиеся монеты на банкноты без комиссии

С 26 октября по 7 ноября проходит Всероссийская акция "Монетная неделя". В эти дни в подразделениях банков-участников и некоторых торговых точках можно обменять накопившуюся мелочь на банкноты. При желании в банках будет возможно зачислить эту сумму на свой счет.

Как показала практика, в копилках граждан лежит много мелочи, которая не используется. Так, в 2025 г. во время "Монетной недели" жители Самарской области вернули в оборот монеты на общую сумму более 8 млн рублей. Весной текущего года в период проведения акции люди принесли в банки и торговые точки более 5 млн рублей мелочью.

Сдать накопившуюся мелочь в банк можно в любой день, но кредитная организация вправе взять комиссию за обмен. Во время "Монетной недели" банки-участники принимают монеты от граждан без комиссии.

Принести можно любое количество наличных, выпущенных с 1997 г. и находящихся в обращении. Для скорости и удобства обмена деньги лучше предварительно рассортировать по номиналу. Подробная информация об условиях акции и адресах ее участников размещена на сайте монетнаянеделя.рф.