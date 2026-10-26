В Тольятти прошла мини-ярмарка вакансий

Кадровый центр "Работа России" Тольятти провел мини-ярмарку вакансий. У горожан появилась возможность лично поговорить с представителями ведущих предприятий, пройти собеседование и получить консультацию специалистов. Особое внимание уделили участникам СВО и членам их семей.

Формат мини-ярмарки позволяет соискателю за два часа закрыть вопросы, на которые обычно уходят недели общения с отделами кадров. В фойе Кадрового центра свои стенды представили промышленные предприятия, транспортные компании и частный бизнес. Посетители не просто брали буклеты, а сразу проходили собеседования.

Одновременно работали консультационные пункты. Специалисты центра помогали оформить резюме по современным требованиям, проводили профтестирование и объясняли, на какую господдержку можно рассчитывать при трудоустройстве.

"Формат ярмарки вакансий удобен и для граждан, и для работодателей, чтобы все встретились на одной площадке. Работодатели рассказывают о своих вакансиях напрямую соискателям, соискатели в свою очередь могут обратиться сразу к нескольким работодателям, посмотреть, какие вакансии, какие условия труда предлагаются на разных предприятиях, и сделать уже свой выбор", — отметила начальник отдела по работе с населением Кадрового центра "Работа России" в Автозаводском районе Тольятти Юлия Старикова.

Участникам СВО и членам их семей уделили особое внимание. С ними индивидуально работали карьерные консультанты: помогали адаптировать навыки, полученные на службе, к гражданским профессиям, а также разъясняли положенные льготы и программы поддержки.

"Я сам был участником СВО, участвовал в боевых действиях, в данный момент я сам нашел работу здесь, в центре занятости, и дальнейшие мои действия — помогать участникам СВО после возвращения с войны и их семьям. Рекомендую обращаться всем участникам СВО, постараемся помочь как можно быстрее", — поделился ведущий специалист Кадрового центра "Работа России" по Ставропольскому району Бахтияр Янгибаев.

По данным центра, вакансий в Тольятти сегодня заметно больше, чем соискателей. Мини-ярмарки проводятся регулярно, а формат "здесь и сейчас" экономит время. Консультацию или профтестирование можно получить в любой будний день.

"Я активно ищу работу уже две недели. Ничего мне подходящего не нашла самостоятельно. Увидела, что будет ярмарка и пришла в надежде, что я что-то найду. Я озеленитель. Эту профессию — озеленение и благоустройство городского хозяйства — я получила именно здесь, на бирже труда, когда обратилась лет двадцать назад. Сейчас я тоже надеюсь, что смогу что-то найти или получить дополнительное образование", — рассказала соискатель Елена Вальтер.

Специалисты Кадрового центра "Работа России" всегда готовы поддержать тех, кто находится в поиске. Здесь помогут разобраться в ситуации на рынке труда, подскажут, с чего начать, и расскажут о доступных мерах поддержки.