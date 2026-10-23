В Тольятти открыт бесплатный пункт вакцинации животных против бешенства

Государственной ветеринарной службой Тольятти организован мобильный пункт вакцинации домашних животных против бешенства (вакцина РАБИКАН для собак и кошек).

Вакцинация бесплатная, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Машина будет работать на ул. Спортивной (съезд к набережной 8 квартала) по будням с 10:00 до 16:00, в выходные - с 10:00 до 15:00.

Об изменениях локации будет сообщено дополнительно.

Прививку против бешенства также можно сделать по следующим адресам:

— Автозаводская ветеринарная лечебница, ул. Маршала Жукова, 26; тел. 34-42-74;

— Центральный ветеринарный участок, б-р 50 лет Октября, 77, тел. 22-17-24;

— Комсомольский ветеринарный участок, ул. Коммунистическая, 97, тел. 24-08-30.