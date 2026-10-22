Самарцев приглашают к участию во всероссийской неделе "Открыто для всех"

С 2022 года Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", созданная по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, в рамках Национальной социальной инициативы реализует проект "Открыто для всех", направленный на создание в нашей стране инклюзивных программ и проектов, включая доступную среду, образование, товары, услуги и сервисы для людей с инвалидностью и маломобильных граждан.
Ежегодно в преддверии международного дня инвалидов с 30 ноября по 6 декабря проводится всероссийская неделя "Открыто для всех".
В текущем году в рамках всероссийской недели состоится второй всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех", нацеленный на формирование сообщества инклюзивного бизнеса и создание условий для интеграции людей с инвалидностью в активную социальную и экономическую жизнь (2-3 декабря 2026 года, г. Москва, площадка кластера "Ломоносов").
В рамках Всероссийской недели в Самарской области будет организовано более 80 тематических мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.
Организаторами мероприятий выступят министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерство труда" занятости и миграционной политики Самарской области, министерство культуры Самарской области, министерство спорта Самарской области, министерство молодежной политики Самарской области, министерство науки и высшего образования Самарской области, администрации муниципальных образований и иные организации.
Мероприятия региона в форматах деловой программы, социокультурных и спортивных мероприятий, детских дней "Открыто для всех", арт-зоны "Открыто для всех", показов киноклуба "(Не) такой как все", волонтерских акций размещены на единой карте Всероссийской Недели.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...