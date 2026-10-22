Самарцев приглашают к участию во всероссийской неделе "Открыто для всех"

С 2022 года Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", созданная по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, в рамках Национальной социальной инициативы реализует проект "Открыто для всех", направленный на создание в нашей стране инклюзивных программ и проектов, включая доступную среду, образование, товары, услуги и сервисы для людей с инвалидностью и маломобильных граждан.

Ежегодно в преддверии международного дня инвалидов с 30 ноября по 6 декабря проводится всероссийская неделя "Открыто для всех".

В текущем году в рамках всероссийской недели состоится второй всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех", нацеленный на формирование сообщества инклюзивного бизнеса и создание условий для интеграции людей с инвалидностью в активную социальную и экономическую жизнь (2-3 декабря 2026 года, г. Москва, площадка кластера "Ломоносов").

В рамках Всероссийской недели в Самарской области будет организовано более 80 тематических мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов.

Организаторами мероприятий выступят министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, министерство труда" занятости и миграционной политики Самарской области, министерство культуры Самарской области, министерство спорта Самарской области, министерство молодежной политики Самарской области, министерство науки и высшего образования Самарской области, администрации муниципальных образований и иные организации.

Мероприятия региона в форматах деловой программы, социокультурных и спортивных мероприятий, детских дней "Открыто для всех", арт-зоны "Открыто для всех", показов киноклуба "(Не) такой как все", волонтерских акций размещены на единой карте Всероссийской Недели.