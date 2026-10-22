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Здравоохранение Общество

Гинеколог Клиник СамГМУ рассказала, чем опасен вирус папилломы человека для женщин

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вирус папилломы человека (ВПЧ) — группа вирусов, которые поражают кожу и слизистые оболочки как у женщин, так и у мужчин. Этот вирус опасен тем, что некоторые его штаммы могут приводить к раку. Как обезопасить себя от ВПЧ, рассказала врач-акушер-гинеколог гинекологического отделения Клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России Ольга Головина.

Фото: предоставлено СамГМУ

В основном ВПЧ передается половым путем, поясняет врач. Кроме того, заразиться можно контактно-бытовым путем, вертикальным (от матери к ребенку), также возможно самозаражение (с одного участка тела на другой).

"Существует множество штаммов вируса. Некоторые поражают кожу, вызывая рост бородавок, папиллом. Другие поражают слизистые, чаще вызывая предраковое состояние — дисплазию шейки матки. Эта группа вирусов является онкогенной, то есть, способствует развитию рака. Например, шейки матки, анальной области, ротоглотки, полового члена у мужчин. Таких штаммов много, их можно разделить на штаммы низкого, среднего и высокого онкогенного потенциала. Но нужно понимать, что наличие ВПЧ высокого онкогенного типа не является стопроцентной гарантией развития рака. Помимо этого на его развитие влияют и другие факторы: курение, частая смена половых партнеров, отсутствие барьерной контрацепции, заболевания, приводящие к иммуносупрессии", — говорит Ольга Головина.

Коварство вируса в том, что многие женщины не знают, что у них есть ВПЧ высокого онкогенного риска. Поэтому раз в год с начала половой жизни необходимо делать ПЦР-анализ на высокоонкогенные типы ВПЧ и сдавать мазок на онкоцитологию с шейки матки.

"К сожалению, ВПЧ не лечится, — говорит Ольга Головина. — Поэтому есть три главные задачи: диагностировать наличие вируса высокого онкогенного риска, постараться снизить вирусную нагрузку и помочь организму самостоятельно справиться с этим опасным вирусом. Для решения двух последних задач в медицинском арсенале есть различные препараты".

Лучше всего предотвратить инфицирование ВПЧ высокого онкогенного риска, подчеркивает Ольга Головина. Лучший способ для этого — вакцинация. Сейчас прививку от ВПЧ можно сделать только платно, но в 2027 году ее планируют включить в Национальный календарь профилактических прививок. Вакцинацию рекомендуется выполнять мальчикам и девочкам с 9 до 14 лет до начала половой жизни, но сделать прививку могут и взрослые.

"Помимо вакцинации важно вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, использовать барьерные методы контрацепции и регулярно посещать гинеколога", — добавила Ольга Головина.

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