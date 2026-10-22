Гинеколог Клиник СамГМУ рассказала, чем опасен вирус папилломы человека для женщин

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — группа вирусов, которые поражают кожу и слизистые оболочки как у женщин, так и у мужчин. Этот вирус опасен тем, что некоторые его штаммы могут приводить к раку. Как обезопасить себя от ВПЧ, рассказала врач-акушер-гинеколог гинекологического отделения Клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России Ольга Головина.
В основном ВПЧ передается половым путем, поясняет врач. Кроме того, заразиться можно контактно-бытовым путем, вертикальным (от матери к ребенку), также возможно самозаражение (с одного участка тела на другой).
"Существует множество штаммов вируса. Некоторые поражают кожу, вызывая рост бородавок, папиллом. Другие поражают слизистые, чаще вызывая предраковое состояние — дисплазию шейки матки. Эта группа вирусов является онкогенной, то есть, способствует развитию рака. Например, шейки матки, анальной области, ротоглотки, полового члена у мужчин. Таких штаммов много, их можно разделить на штаммы низкого, среднего и высокого онкогенного потенциала. Но нужно понимать, что наличие ВПЧ высокого онкогенного типа не является стопроцентной гарантией развития рака. Помимо этого на его развитие влияют и другие факторы: курение, частая смена половых партнеров, отсутствие барьерной контрацепции, заболевания, приводящие к иммуносупрессии", — говорит Ольга Головина.
Коварство вируса в том, что многие женщины не знают, что у них есть ВПЧ высокого онкогенного риска. Поэтому раз в год с начала половой жизни необходимо делать ПЦР-анализ на высокоонкогенные типы ВПЧ и сдавать мазок на онкоцитологию с шейки матки.
"К сожалению, ВПЧ не лечится, — говорит Ольга Головина. — Поэтому есть три главные задачи: диагностировать наличие вируса высокого онкогенного риска, постараться снизить вирусную нагрузку и помочь организму самостоятельно справиться с этим опасным вирусом. Для решения двух последних задач в медицинском арсенале есть различные препараты".
Лучше всего предотвратить инфицирование ВПЧ высокого онкогенного риска, подчеркивает Ольга Головина. Лучший способ для этого — вакцинация. Сейчас прививку от ВПЧ можно сделать только платно, но в 2027 году ее планируют включить в Национальный календарь профилактических прививок. Вакцинацию рекомендуется выполнять мальчикам и девочкам с 9 до 14 лет до начала половой жизни, но сделать прививку могут и взрослые.
"Помимо вакцинации важно вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, использовать барьерные методы контрацепции и регулярно посещать гинеколога", — добавила Ольга Головина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас