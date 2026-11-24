Почта России начала масштабную выездную программу диспансеризации. Помимо базовой проверки организма, с помощью экспресс-диагностики производится оценка репродуктивного здоровья сотрудников, что позволяет выявить отклонения на ранней стадии.

Проект направлен на раннюю диагностику заболеваний и оценку репродуктивного здоровья. Программа предполагает одновременное проведение базовой диспансеризации в соответствии с Приказом Минздрава РФ № 404н и расширенной диспансерной оценки репродуктивного здоровья, а также способствует достижению национальной цели № 1 Указа Президента РФ № 309 "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи". Проект проводится в рамках действующих тарифов ОМС.

Ключевой особенностью проекта стало привлечение мобильных бригад, оснащённых программно-аппаратным комплексом "ПолимедПроф". Обследования проходят непосредственно на почтовых объектах, что исключает необходимость посещения сотрудниками стационарных медицинских учреждений. Процедура занимает около 30 минут, не нарушая рабочий график. Производительность одной мобильной бригады составляет не менее 100 обследований в день. Программа диспансеризации позволяет выявлять сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, гормональные нарушения на ранних стадиях. Результаты персонального обследования приходят сотрудникам через 10 дней. Через 3-4 недели после завершения диспансеризации для работодателя формируется паспорт здоровья коллектива.

"Мы заботимся о здоровье наших людей. График работы почтальонов, операторов отделений, сотрудников сортировочных центров и водителей часто не оставляет времени на визиты к врачам. Поэтому современные мобильные пункты для диагностики были развернуты прямо на работе. Всего за 30 минут наши сотрудники смогли проверить ключевые показатели и выявить возможные нарушения без лишних сложностей. Мы создаём систему, при которой забота о здоровье становится не редким событием, а естественной частью корпоративной жизни компании", — отметила заместитель генерального директора Почты России Татьяна Кленкина.

Программа стартовала в октябре 2026 г., первыми обследование прошли сотрудники в Москве, далее проект охватит объекты Почты в Московской области и по всей территории России. Развёртывание мобильных комплексов позволяет обеспечить доступ к качественной медицине для сотрудников даже в самых удалённых уголках страны, не нарушая их рабочий график, а также выявить заболевания на ранних стадиях и получить комплексную оценку состояния здоровья без визита в поликлинику. Особое значение имеет включение в программу экспресс-диагностики репродуктивного здоровья, благодаря которой профилактическое обследование охватывает не только общее состояние здоровья, но и показатели, важные для сохранения репродуктивного потенциала женщин и мужчин.

"Реализуя проект с Почтой России, мы вносим свой вклад в исполнение поручения Президента РФ по сбережению народа и укреплению здоровья нации. Диспансеризацию с использованием программно-аппаратного комплекса "ПолимедПроф" проводят крупнейшие работодатели в различных регионах России. Решение позволяет компаниям выстраивать системный подход к сохранению здоровья сотрудников, своевременно выявлять риски и предупреждать развитие серьёзных заболеваний", — подчеркнул генеральный директор Проф Полимед Заур Жилоков.