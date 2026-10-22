В "Экспо-Волге" пройдет выставка-форум "Дентал-Экспо. Самара 2026"

С 11 по 13 ноября 2026 года в ВЦ "Экспо-Волга" (г. Самара, ул. Мичурина, 23А) состоится 29-я межрегиональная специализированная стоматологическая выставка-форум "Дентал-Экспо. Самара 2026". Три дня экспозиции, обучающих семинаров и мастер-классов от ведущих российских и зарубежных лекторов соберут на одной площадке профессионалов стоматологической отрасли.

Мероприятие пройдет при активной поддержке министерства здравоохранения Самарской области, Стоматологической ассоциации России (СтАР), Стоматологической ассоциации Самарской области (СтАС) и Самарского государственного медицинского университета.

"Дентал-Экспо Самара" — единственная в регионе деловая площадка для обсуждения и решения актуальных вопросов стоматологии. Форум востребован среди специалистов и профессионалов отрасли: здесь у стоматологов есть уникальная возможность ознакомиться с новинками рынка, приобрести необходимое оборудование, инструменты и материалы, а также получить новые знания и навыки от лекторов с мировым именем.

Тематические разделы выставки:

стоматологическое оборудование, инструменты и материалы;

зуботехническое оборудование, инструменты и материалы;

рентгенологическое оборудование и материалы;

оборудование и материалы для дезинфекции и стерилизации;

лекарственные препараты;

средства гигиены полости рта;

мебель для стоматологических и зуботехнических кабинетов;

медицинская одежда и средства индивидуальной защиты врача;

расходные материалы;

информационные технологии (CAD/CAM-моделирование, программное обеспечение);

специализированная литература.

В течение трёх дней гостей выставки ждёт насыщенная деловая программа: симпозиумы в рамках 30-го Всероссийского форума с международным участием "Стоматология XXI века", программа докладов Самарского государственного медицинского университета, лекции и семинары по юридическим и управленческим аспектам частной медицинской практики, мастер-класс по экстренной помощи с практической отработкой навыков, а также лекторий, практические мастер-классы, кейс-клуб и digital zone по цифровой стоматологии.

Среди спикеров — ведущие российские и международные эксперты: врачи-стоматологи, челюстно-лицевые хирурги, ортодонты, ортопеды, специалисты по имплантологии и цифровым технологиям, а также эксперты в области управления медицинским бизнесом. Мероприятия пройдут при участии федеральных экспертов и признанных врачей, таких как Александр Лысов, Анна Есикова, Александра Лунина, Юлия Печегина, Максим Туркин, Мария Алешева, Али Дулатов, Залина Алиева, Владислав Крапчатов.

Выставка проводится при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства здравоохранения Самарской области, ФГБОУ ВО "Самарский государственный медицинский университет" Минздрава РФ, Стоматологической ассоциации России (СтАР), Стоматологической ассоциации Самарской области (СтАС) и ВЦ "Экспо-Волга".