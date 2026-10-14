Более 450 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от гриппа

В Самарской области продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день вакцинацию прошли более 450 тысяч жителей региона, из которых более 82 тысяч — это дети.
Этому способствуют и специальные выездные бригады, которые работают непосредственно на предприятиях и в организациях, делая процесс вакцинации максимально удобным. Пройти вакцинацию можно в одном из 200 кабинетов вакцинации. Адрес и график работы можно узнать на интерактивной карте пунктов вакцинации, которая размещена на сайте.
"Запланированная осенью вакцинация от гриппа — это осознанная забота о своем здоровье и самая эффективная мера профилактики вирусных инфекций в период сезонной заболеваемости. Особенно важна прививка для людей из групп риска, так как именно они подвержены более тяжелому течению заболевания и риску развития грозных осложнений при отсутствии своевременной вакцинации. В настоящее время все граждане, проживающие в стационарных условиях социальной защиты, также прошли вакцинацию против гриппа", — отметила руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения региона Элла Малютина.
Помимо вакцинации, для предотвращения заражения необходимо соблюдать правила личной гигиены: регулярно мыть руки, использовать антисептики, избегать мест скопления людей при наличии эпидемиологической напряженности. При появлении симптомов вирусной инфекции, таких как высокая температура, кашель, насморк, важно не заниматься самолечением, а немедленно обратиться к врачу для получения квалифицированной медицинской помощи и диагностики.
"Для формирования надежного коллективного иммунитета и эффективного предупреждения широкого распространения вирусных инфекций в регионе необходимо вакцинировать не менее 60% населения, — напомнила Элла Малютина. — Я настоятельно призываю всех жителей, у кого нет медицинских противопоказаний, не откладывать и в ближайшее время запланировать визит в прививочный кабинет. Вакцинация — это ваш надежный щит от гриппа".
Напомним, что в регион уже поступило более 700 тысяч доз вакцины против гриппа, ожидается поставка еще более 1,2 млн доз. В первую очередь, на прививки приглашают жителей из групп риска:
- дети, начиная с 6 месяцев;
- пожилые люди;
- пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой, эндокринной, бронхолегочной систем;
- беременные женщины;
- жители, которые работают с населением — медработники, социальные работники, сотрудники сферы образования, торговли, транспорта и др.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас