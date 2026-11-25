Главный врач Многопрофильной клиники "Реавиз" Игорь Ишутов стал победителем Гран-при Всероссийской премии "ПроДокторов" в номинации "Лучший хирург". Об этом сообщает пресс-служба клиники.
Игорь Валерьевич побеждает в этой номинации уже в четвертый раз. За последний год на крупнейшем медицинском портале страны пользователи оставили более 200 положительных отзывов о его работе.
"Успех такого уровня невозможен без слаженной работы всей медицинской команды и современной технической базы, — считают в клинике. — В "Реавизе" созданы все условия для проведения хирургического лечения на высоком уровне: над выздоровлением каждого пациента работает слаженная команда врачей, а операционные укомплектованы современным оборудованием экспертного класса, что позволяет выполнять малоинвазивные и высокотехнологичные вмешательства с минимальной травматичностью и быстрым восстановлением".
В Многопрофильной клинике "Реавиз", которая в этом году отпраздновала 10-летний юбилей, трудятся около 600 человек, из которых около 300 — врачи. В клинике представлены специалисты 72 различных медицинских специальностей, что позволяет закрыть любые потребности пациентов, начиная от первичного приема и сдачи анализов, заканчивая междисциплинарным консилиумом врачей, способных решить даже самую сложную медицинскую задачу.
Корпуса клиники расположены на обширной территории, в них действуют отделения хирургии, урологии, оториноларингологии, травматологии и ортопедии, педиатрии, а также центр амбулаторной онкологической помощи, родильное отделение, круглосуточный терапевтический стационар, травмпункт, лаборатория и отделение диагностики. С клиникой соседствуют центр медицинской реабилитации, бальнеолечебница, санаторий и стоматология "Реавиз".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас