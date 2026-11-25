Главный врач Многопрофильной клиники "Реавиз" Игорь Ишутов стал победителем Гран-при Всероссийской премии "ПроДокторов" в номинации "Лучший хирург". Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Игорь Валерьевич побеждает в этой номинации уже в четвертый раз. За последний год на крупнейшем медицинском портале страны пользователи оставили более 200 положительных отзывов о его работе.

"Успех такого уровня невозможен без слаженной работы всей медицинской команды и современной технической базы, — считают в клинике. — В "Реавизе" созданы все условия для проведения хирургического лечения на высоком уровне: над выздоровлением каждого пациента работает слаженная команда врачей, а операционные укомплектованы современным оборудованием экспертного класса, что позволяет выполнять малоинвазивные и высокотехнологичные вмешательства с минимальной травматичностью и быстрым восстановлением".

В Многопрофильной клинике "Реавиз", которая в этом году отпраздновала 10-летний юбилей, трудятся около 600 человек, из которых около 300 — врачи. В клинике представлены специалисты 72 различных медицинских специальностей, что позволяет закрыть любые потребности пациентов, начиная от первичного приема и сдачи анализов, заканчивая междисциплинарным консилиумом врачей, способных решить даже самую сложную медицинскую задачу.

Корпуса клиники расположены на обширной территории, в них действуют отделения хирургии, урологии, оториноларингологии, травматологии и ортопедии, педиатрии, а также центр амбулаторной онкологической помощи, родильное отделение, круглосуточный терапевтический стационар, травмпункт, лаборатория и отделение диагностики. С клиникой соседствуют центр медицинской реабилитации, бальнеолечебница, санаторий и стоматология "Реавиз".