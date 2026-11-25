В матче заключительного шестого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России "Крылья Советов" в Санкт-Петербурге встречались с "Зенитом". Исход матча решился на 37 минуте встречи: дальним ударом в мяч в ворота Сергея Песьякова отправил Вендел — 1:0.
На 89 минуте Денис Макаров сравнял счет, но главный арбитр Данил Набока после просмотра VAR гол не засчитал, усмотрев игру рукой со стороны Юрия Горшкова.
Итоговое место "Крыльев Советов" в группе определится 25 ноября после матча "Динамо" Мх — "Балтика". В случае победы калининградцев в основное время самарцы займут третье место и продолжат выступлении в Пути Регионов и сыграют в гостях с "Волной" (Нижегородская область), иначе "Крылья" останутся на втором месте и сыграют в гостях с победителем Группы B ("Краснодар", "Динамо" М, "Факел", "Ахмат"), где итоговые места станут известны после матчей 25 и 26 ноября.
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московское "Динамо". Игра 16 тура Альфа-Банк РПЛ состоится в воскресенье, 29 ноября, в 18:30.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.