Вратарь тольяттинского "Акрона" Виталий Гудиев принял участие в автограф-сессии, приуроченной к открытию нового фирменного магазина клуба в торговом центре "Парк Хаус". Голкипер рассказал о клубной атрибутике, впечатлениях от встречи с болельщиками и непростой ситуации в команде после последних матчей.

— Сегодня открылся большой фирменный магазин "Акрона". Присмотрели для себя что-нибудь? Что бы купили?

— Есть прикольные майки и интересные худи. В целом магазин понравился, людей сегодня было очень много.

— А что бы вы посоветовали приобрести каждому болельщику "Акрона"?

— Здесь действительно большой выбор: есть вещи и маленьких, и больших размеров, представлены даже летние коллекции. Поэтому приходите, смотрите и выбирайте!

— Вчера команда провела матч, а сегодня вы участвуете в автограф-сессии. Насколько сложно эмоционально общаться с болельщиками после неудачных результатов?

— Есть футбольное поле, а есть жизнь за его пределами. Это тоже часть нашей работы. Сегодня пришло очень много болельщиков, и нам это приятно. Несмотря на то что в последнее время мы показываем не самые лучшие результаты, люди все равно нас поддерживают. Мы это ценим. Поэтому приходим и делаем свою работу.

— Судя по количеству людей на автограф-сессии, когда в Тольятти появится стадион, болельщиков на матчах может стать еще больше — возможно, даже в два раза?

— Может быть, и в три! Честно говоря, я сам удивился, что сегодня пришло так много людей. Думаю, на стадионе все действительно может быть именно так.

— "Факел" — ваш бывший клуб. Удалось ли пообщаться с кем-то из знакомых перед матчем?

— Да, там у меня очень много друзей, в том числе в тренерском штабе. Перед игрой особо не разговаривали, а уже после матча пообщались.

— Оба мяча в игре с "Факелом" были пропущены в первом тайме. Обсуждали ли вы с защитниками эти эпизоды?

— Это внутренние командные обсуждения. До удаления казалось, что мы постепенно нащупываем свою игру, но затем произошел такой неудачный эпизод с красной карточкой. После этого стало сложно. Тем более в конце первого тайма мы пропустили два быстрых мяча — в итоге матч сложился для нас неудачно.

— Впереди у "Акрона" еще две игры. Насколько важно завершить этот отрезок сезона победами?

— Нам нужны две победы, чтобы подниматься выше. Все об этом думают, настраиваемся и готовимся. Будем делать все, что в наших силах.

Напомним, новый фирменный магазин "Акрона" открылся в торговом центре "Парк Хаус" по адресу: Тольятти, Автозаводское шоссе, 6. Торговая точка площадью 84 квадратных метра стала второй клубной в городе. Ранее магазин был открыт в ТЦ "Вега" на улице Юбилейной, 40.

Следующий матч тольяттинцы проведут в рамках шестого тура Пути РПЛ FONBET Кубка России. Во вторник, 24 ноября, "Акрон" примет московский ЦСКА. Начало встречи — в 18:00 по самарскому времени.