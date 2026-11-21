В пятницу, 20 ноября, в матче заключительного тура первого круга Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Ростове-на Дону встречались с "Ростовом".

Счет в матче на 14 минуте открыли хозяева поля. После углового отличился Олакунле Олусегун 1:0. На 60 минуте матча Тимур Сулейманов замкнул передачу Олакунле Олусегуна и головой переправил мяч в ворота самарцев — 2:0. В компенсированное к матчу время Даниил Шанталий довел счет до 3:0.

Поражения для нашей команды стало первым гостевым в этом чемпионате (2 победы, 4 ничьи).

В следующем матче "Крылья Советов" сыграют в Санкт-Петербурге с "Зенитом". Матч заключительного тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится во вторник, 24 ноября, в 20:30.