В пятницу, 20 ноября, в матче заключительного тура первого круга Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Ростове-на Дону встречались с "Ростовом".
Счет в матче на 14 минуте открыли хозяева поля. После углового отличился Олакунле Олусегун 1:0. На 60 минуте матча Тимур Сулейманов замкнул передачу Олакунле Олусегуна и головой переправил мяч в ворота самарцев — 2:0. В компенсированное к матчу время Даниил Шанталий довел счет до 3:0.
Поражения для нашей команды стало первым гостевым в этом чемпионате (2 победы, 4 ничьи).
В следующем матче "Крылья Советов" сыграют в Санкт-Петербурге с "Зенитом". Матч заключительного тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится во вторник, 24 ноября, в 20:30.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.