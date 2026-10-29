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Футбол Спорт

"Акрон" разгромно проиграл "Ростову" — 1:6

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 октября, в игре 5-го тура FONBET Кубка России "Акрон" потерпел разгромное поражение от "Ростова", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Встреча команд состоялась в Ростове-на-Дону.

Фото: ФК Акрон

Уже в начале встречи тольяттинцы пропустили после того, как Роналдо оказался первым на мяче в штрафной площади. Затем хозяева нанесли двойной удар. Шанталий увеличил преимущество дончан, а Семенчук довел счет до крупного — 3:0.

Второй тайм начался для "Арона" столь же неудачно, как и первый. Почти сразу после перерыва Комаров и Прохин забили по мячу, доведя счет до разгромного.

"Акрон" ответил лишь однажды. На 52-й минуте встречи красно-черным удалась атака, которую завершил Арсений Дмитриев. Однако больше огорчить ростовчан красно-черным не удалось. Более того, уже в компенсированное время Олусегун поставил точку — 6:1.

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