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Футбол Спорт

25 школьников обучаются в первом футбольном классе в Самаре

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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6 октября глава города Самары Иван Носков вместе с заместителем генерального директора футбольного клуба "Крылья Советов" Русланом Хаяровым, заслуженным ветераном команды Валерьяном Панфиловым и игроками клуба принял участие в открытии первого футбольного класса в школе №103. С 1 сентября в режиме полного дня в нем занимаются 25 юных футболистов.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Класс открыт в рамках всероссийского проекта "Футбол в школе" при поддержке Российского футбольного союза.

"Идея создать профильный футбольный класс появилась благодаря самим ребятам и педагогам школы - в том числе после посещения матчей нашего клуба "Крылья Советов". Формат давно доказал свою эффективность, и пришло время возродить славные самарские футбольные традиции. Есть вероятность, что не все ученики впоследствии станут игроками и тренерами или свяжут профессиональную деятельность со спортом. Но опыт работы в команде, дисциплина и сила воли, которые воспитывает футбол, очень пригодятся им в жизни. Поэтому в перспективе спецклассы должны появиться в каждом районе Самары", - сказал глава города Самары Иван Носков.

Учебная программа включает усиленную физическую подготовку, регулярные тренировки и перспективу участия в городских и областных соревнованиях. Занятия проходят как в спортзале школы, так и на новой спортивной площадке площадью 800 кв. м, построенной по программе "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области".

В восьмидесятые годы у нас в городе успешно работали футбольные спецклассы, из которых вышли многие известные игроки, в том числе выступавшие за "Крылья Советов" и сборную. Команда всегда рядом с тренером: день выстроен четко - зарядка, уроки и полноценные тренировки. Главное для ребят сейчас - научиться уверенно владеть мячом, а старшие товарищи, в том числе профессиональные игроки нашей самарской команды, будут рядом, - отметил заслуженный ветеран "Крыльев Советов", мастер спорта СССР, член Совета директоров клуба Валерьян Панфилов.

На торжественной церемонии открытия игроки "Крыльев Советов" Шодибек Шарипов и Арсений Абзалилов провели для ребят мастер-класс и рассказали о начале своей карьеры. Школьники произнесли клятву футболиста - пообещали упорно тренироваться, уважать соперников и тренеров, беречь честь школьной команды.

Очень надеюсь, что кого-то из вас в будущем мы увидим в командах нашего клуба. Ребята, вы всегда должны видеть цель: попасть в "Крылья Советов". Для этого надо упорно тренироваться, при этом не забывать учиться", - подчеркнул заместитель генерального директора клуба Руслан Хаяров.

На память ребятам вручили мяч с автографами почетных гостей. Право забить первый гол на новой площадке предоставили главе города Самары Ивану Носкову; его официально включили в число почетных членов школьной футбольной команды.

Отметим, проект реализует Российский футбольный союз совместно с Министерством просвещения РФ и Министерством спорта РФ с 2021 года. Подобные классы уже открыты в школах Надыма, Заозерного и Костромы. В среднем в одной школе проектом охвачено более 435 школьников - это свыше 50% всех детей, обучающихся в проекте.

Ближайший домашний матч "Крыльев Советов" запланирован на 10 октября: в Самаре они сыграют со "Спартаком" (Москва).

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