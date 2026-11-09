Казбек Мукаилов: "Если поставят, готов на 100%"

Нападающий "Крыльев Советов" Казбек Мукаилов поделился эмоциями после победы над "Оренбургом" (2:0) в 14-м туре Российской Премьер-Лиги. Форвард прокомментировал свой первый гол за самарскую команду, оценил физическую готовность, рассказал о сложностях матча и готовности заменить дисквалифицированного Амара Рахмановича в следующей встрече.

— Как оценишь сегодняшнюю игру?

— Положительно. Удалось забить два мяча, не пропустить ни одного, выиграть и забрать три очка.

— Ты сегодня забил свой первый гол за "Крылья Советов". Какие эмоции испытал?

— Эмоции, конечно, положительные. Забивать всегда приятно. Но что касается следующего матча с "Ростовом", не знаю, будет ли возможность выйти на поле. Это решение тренера, поэтому мы продолжаем работать.

— "Оренбург" в этом сезоне часто играет жестко и грубо. Это как-то повлияло на план на игру?

— На самом деле матч получился тяжелым. Было много борьбы. Сами видите: два удаления, много желтых карточек. Это произошло не просто так. Поэтому игра получилась интересной. Главное, что удалось выиграть.

— Казбек, результативные действия сегодня говорят о том, что ты постепенно набираешь оптимальные кондиции в "Крыльях"? Как сам оцениваешь свою готовность в процентах?

— Думаю, да, потихоньку набираю форму. Понятно, что пока не на все сто процентов. Результативные действия, конечно, дают дополнительный стимул. Думаю, дальше будет еще легче. Надеюсь, получится и дальше помогать команде.

— В середине ноября состояние поля становится отдельной темой. Насколько комфортно тебе было играть сегодня?

— Поле пока хорошее, для ноября вполне нормально. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, из-за погоды играть станет тяжелее.

— Амар Рахманович пропустит следующий матч из-за перебора карточек. Насколько ты готов выйти вместо него в стартовом составе?

— Если поставят, значит, готов на сто процентов.

— На все 90 минут?

— Да, почему бы и нет? Буду стараться не подводить команду.

— Впереди у тебя также матчи за сборную. Насколько это может повлиять на подготовку к следующей игре?

— В сборной тоже будут игры. Думаю, ближе к матчу будет понятно. После возвращения останется пара дней для тренировок, и тогда уже можно будет оценить ситуацию. В принципе, я готов.

— Сейчас "Крылья" занимают шестое место в таблице. Как оценишь этот отрезок сезона?

— Считаю, что мы отлично его провели. Все выложились на сто процентов. Вместе с Кубком у нас осталось четыре игры до зимней паузы. Надеемся, что удастся выиграть все матчи и со спокойной душой отправиться на сборы в Санкт-Петербург.

— За счет чего сегодня удалось справиться с закрытой и местами грубой игрой "Оренбурга"?

— У нас был план, и мы его придерживались. Поэтому получилась хорошая игра. Главное — дисциплина на поле. Мы выполняли задачи, которые поставил тренер, и все получилось.

В следующем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги "Крылья Советов" сыграют на выезде с "Ростовом". Встреча состоится в Ростове-на-Дону в пятницу, 20 ноября, начало — в 20:30 по самарскому времени.