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Футбол Спорт

Фернандо Костанца: "Мы должны выигрывать такие матчи"

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник "Крыльев Советов" — о поражении от "Факела", контроле над игрой и необходимости набирать три очка.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

В субботу, 17 октября, "Крылья Советов" уступили воронежскому "Факелу" в домашнем матче 11-го тура Российской Премьер-лиги. Полузащитник самарской команды Фернандо Костанца поделился впечатлениями от встречи и объяснил, чего, по его мнению, не хватило команде для победы.

— Фернандо, поделись впечатлениями от игры. К сожалению, обидное поражение. Как тебе матч?

— Думаю, мы контролировали игру практически на протяжении всего матча, но, к сожалению, пропустили два гола и не смогли реализовать свои моменты. В основном, это все.

— Как считаешь, что сегодня нужно было сделать команде?

— Думаю, мы должны выигрывать такие матчи. Нам нужны три очка, но, к сожалению, мы их не набрали. Теперь нам нужно посмотреть, что мы можем сделать лучше.

В ближайшей игре самарцы встретятся с "Рубином" в Казани — поединок 12-го тура чемпионата состоится в субботу, 24 октября, в 18:15 по самарскому времени.

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